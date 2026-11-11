ABD’den gelen enflasyon verilerinin tahminleri aşması ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen faiz indirimi takvimine ilişkin temkinli mesajlar, sarı metalde sert fiyatlamaları beraberinde getirdi.

Dün uluslararası piyasalarda yüzde 2,61’lik kayıpla 4.032 dolara kadar gerileyen ons altın, haftanın üçüncü işlem gününde sınırlı tepki alımlarıyla toparlanmaya çalışıyor.

Piyasada gözler teknik açıdan kritik bir eşik olan 4.000 dolar desteğine kilitlenmişken, yurt içi tarafta gram altın döviz kuru ve küresel fiyatlamaların etkisiyle 6.536 TL seviyesinde dengelenme çabasında.

KAPALIÇARŞI VE SERBEST PİYASADA GÜNCEL SATIŞ FİYATLARI

11 Kasım 2026 Çarşamba sabahı itibarıyla piyasalarda işlem gören güncel satış rakamları şu şekilde:

• Gram Altın: 6.536,81 TL

• Çeyrek Altın: 10.722,00 TL

• Yarım Altın: 21.438,00 TL

• Tam Altın: 42.771,86 TL

• Cumhuriyet Altını: 42.718,00 TL

• Gremse Altın: 107.257,65 TL

• Ons Altın: 4.049,87 dolar

4.000 DOLAR EŞİĞİ ALARM VERİYOR

Piyasa uzmanları, ABD makroekonomik verilerinin güçlü seyrini korumasının tahvil getirilerini yukarı taşıdığını ve bunun da faiz getirisi olmayan altına olan talebi zayıflattığını vurguluyor.

Kısa vadede tepki yükselişlerinin kalıcı olabilmesi için ons altının yeniden 4.100 dolar bandının üzerine yerleşmesi gerektiği belirtilirken; olası satış baskısının derinleşmesi halinde 4.000 dolar psikolojik desteğinin kritik bir test alanı olacağı kaydediliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.