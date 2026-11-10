Küresel piyasaların haftalardır odaklandığı ABD Ekim 2026 tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri açıklandı.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) verilerine göre hem manşet hem de çekirdek enflasyon piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

BEKLENTİLERİ AŞAN RAKAMLAR VE VERİ BOŞLUĞU

Açıklanan rapora göre tüketici fiyatları ekimde aylık bazda yüzde 0,4 yükselerek yüzde 0,3 seviyesindeki piyasa konsensüsünü aştı. Fiyatlar eylül ayında ise yüzde 0,6 artmıştı.

Fiyat oynaklığı yüksek gıda ve enerji kalemlerini dışarıda bırakan çekirdek TÜFE ise piyasanın yüzde 0,2'lik beklentisine karşın aylık yüzde 0,3 artış gösterdi. Çekirdek enflasyon ağustos ve eylül aylarında da aylık yüzde 0,3 düzeyinde gerçekleşmişti.

Öte yandan BLS, Ekim 2025'te bütçe ödeneklerinin kesintiye uğraması nedeniyle anket verilerinin toplanamadığını, bu nedenle baz eksikliği bulunan kalemlerde Ekim 2026 için yıllık enflasyon oranlarının hesaplanamadığını resmen bildirdi. Mevsimsellikten arındırılmamış TÜFE endeksi ise ekimde 337,511 seviyesine çıktı.

ENFLASYONU BARINMA VE GIDA SIRTLADI, ENERJİ HIZ KESTİ

Ekim ayı enflasyon sepetinde sektör bazlı kırılımlar dikkat çekti:

• Barınma ve Gıda: Barınma maliyetleri aylık yüzde 0,3 artarak genel endeksteki yükselişin yüzde 30'undan fazlasını tek başına oluşturdu. Gıda fiyatları ise aylık yüzde 0,5 yükseldi; sığır eti yüzde 0,9, sebze-meyve ve süt ürünleri yüzde 0,6 artarken alkolsüz içecekler yüzde 0,3 düştü.

• Enerji Kalemleri: Eylüldeki yüzde 5,2'lik sıçramanın ardından ekimde enerji artışı yüzde 0,7 ile hız kesti. Benzin aylık yüzde 1,0 artarken yıllık artışı yüzde 37,4 oldu. Elektrik yüzde 0,9, akaryakıt (fuel oil) yüzde 2,0 yükselirken doğal gaz fiyatları yüzde 0,8 geriledi.

• Hizmet ve Araç Fiyatları: İkinci el araç fiyatları aylık yüzde 1,2 gerilerken, sıfır araçlar yüzde 0,2 arttı. Ulaşım ve eğlence yüzde 0,8'er, araç sigortaları yüzde 0,7, hastane hizmetleri ise yüzde 0,8 prim yaptı. Reel ortalama haftalık kazançlarda ise değişim yaşanmadı.

ONS ALTIN 4.060 DOLARA ÇEKİLDİ

Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi, Fed'in aralık ayında faiz indirimine gitme olasılığını zayıflatarak doları güçlendirdi ve altın piyasasında hızlı bir geri çekilmeyi tetikledi.

Güne 4.141,75 dolar seviyesinden başlayan ons altın, verinin ardından gün içi en düşük 4.039,89 doları test etti. Seansın ilerleyen saatlerinde yüzde 1,95 kayıpla 4.060,78 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın, ağustos sonundan bu yana süregelen dalgalı görünümde 4.000 dolar kritik psikolojik eşiğine doğru baskılanmaya devam etti.

Saat 16:49 itibarıyla gram altın ise yüzde 2'ye giden düşüşüyle 6.550 lira sınırında kayda geçti.