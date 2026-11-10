Son haftalarda teslim edilmeyen siparişler, geciken ücretler ve ödenmeyen ürün iadeleriyle tüketici platformlarının odağına oturan marka, "Faaliyetlerimize ara vermek durumunda kaldık" açıklamasında bulundu.

ŞİRKETTEN RESMÎ AÇIKLAMA: "MAĞDURİYETİN FARKINDAYIZ"

Markanın iflas ettiği yönündeki iddiaların ardından sessizliğini bozan Beyyoglu yönetimi, henüz yasal olarak kesinleşmiş bir iflas kararı bulunmadığını ancak mevcut şartlar altında operasyonlara devam edilemediğini bildirdi.

Özellikle iade bedellerini tahsil edemeyen müşterilerin tepkilerine değinilen açıklamada, "Bu süreçte özellikle iade talepleri karşılanamayan müşterilerimizin yaşadığı mağduriyetin farkındayız" ifadeleri kullanıldı.

Şirket, markanın geleceğine dair alternatif modellerin masaya yatırıldığını belirtse de bekleyen iadelerin ne zaman ödeneceğine ya da satış kanallarının ne zaman yeniden açılacağına ilişkin somut bir takvim paylaşmadı.

ŞİKÂYETLER ÇIĞ GİBİ: İADELER HAFTALARDIR HESAPLARA GEÇMİYOR

Şikayetvar ve sosyal medya mecralarında marka aleyhine açılan bildirimlerde patlama yaşanıyor.

Tüketiciler, iade ettikleri ürünlerin bedellerinin haftalar geçmesine rağmen banka hesaplarına aktarılmadığını dile getiriyor.

Platforma yansıyan çok sayıda başvurudan birinde, 19 Ekim’de iadesi gerçekleştirilen yaklaşık 4 bin 900 TL tutarındaki ürün bedelinin haftalarca ödenmediği ve müşteri hizmetlerine ulaşılamadığı kaydedildi.

ÇALIŞANLAR HAKLARI İÇİN SOKAKTA: NİŞANTAŞI MAĞAZASI ÖNÜNDE EYLEM

Şirketteki kriz yalnızca tüketici tarafıyla sınırlı kalmadı; mağaza ve saha çalışanlarının aylardır maaş alamadığı ortaya çıktı.

DİSK'e bağlı Sosyal-İş Sendikası, çalışanların yaklaşık 9 aydır maaş, yol ve yemek ödemelerini düzenli alamadığını, ayrıca prim ve fazla mesai kesintileriyle karşı karşıya kaldığını duyurarak hukuki süreç başlattıklarını bildirdi.

Haklarını alamayan mağaza personeli ve emek örgütleri, seslerini duyurmak amacıyla 10 Kasım Salı akşamı saat 19.30'da Beyyoglu'nun Nişantaşı mağazası önünde kitlesel bir basın açıklaması düzenleme kararı aldı. Sendika temsilcileri ve çalışanlar, iş akdini fesheden personelin tazminatlarının da derhal ödenmesini talep ediyor.