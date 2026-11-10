Borsa İstanbul'un perakende devlerinden Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM), 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu.

Şirket, temmuz-eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte 989,06 milyon TL net kâr açıklayarak, Matriks anketinde yer alan 934,67 milyon TL'lik medyan beklentinin üzerine çıktı.

Açıklanan finansal tablolarla birlikte şirketin 9 aylık konsolide net zararı, bir önceki yılın aynı dönemindeki 665,15 milyon TL seviyesinden 437,31 milyon TL'ye gerileyerek önemli ölçüde azaldı.

AK YATIRIM HEDEF FİYAT YÜKSELTTİ, ZİRVE İŞ YATIRIM'DA

Çoğu kurum mevcut hedef fiyat seviyelerini korurken, Ak Yatırım hedef fiyatında yukarı yönlü revizyona gitti. Analistlerin hisse için sunduğu tavsiyelerde "AL" ve "Endeks Üstü Getiri" beklentileri korundu.

Aracı kurumların 10 Kasım 2026 itibarıyla belirlediği hedef fiyatlar ve yatırım tavsiyeleri şu şekilde sıralandı:

Kurum Yeni Hedef Fiyat Önceki Hedef Fiyat Tavsiye İş Yatırım 98,19 TL 98,19 TL AL Gedik Yatırım 97,00 TL 97,00 TL Endeks Üstü Getiri Yapı Kredi Yatırım 90,00 TL 90,00 TL AL Ak Yatırım 90,00 TL 88,00 TL Endeks Üstü Getiri Halk Yatırım 88,40 TL 88,40 TL AL Garanti BBVA Yatırım 80,00 TL 80,00 TL Endeks Üstü Getiri Deniz Yatırım 74,00 TL 74,00 TL AL

Yayımlanan raporlarda hisse başına en yüksek hedef fiyat 98,19 TL ile İş Yatırım tarafından verilirken, en temkinli hedef fiyat ise 74 TL seviyesiyle Deniz Yatırım'dan geldi.

Kurumların genel görünümde pozitif duruşlarını koruduğu görülürken, hedeflerin şirketin dönemsel operasyonel performansına bağlı olarak güncellenebileceği vurgulandı.

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