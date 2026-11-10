Borsa İstanbul'da KCHOL koduyla işlem gören Koç Holding, 2026 yılı üçüncü çeyrek bilançosunu açıklamasının ardından aracı kurumların hedef fiyat değerlendirmeleriyle gündeme geldi. Şirket, yılın ilk 9 ayında 56,37 milyar TL net kâr açıklarken kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 203 artırdı. 10 Kasım 2026 tarihli hedef fiyat listesinde 7 aracı kurumun Koç Holding hisseleri için belirlediği fiyatlar 295 TL ile 364 TL arasında değişirken en yüksek getiri potansiyeli yüzde 71 olarak hesaplandı.

KOÇ HOLDİNG 3. ÇEYREK BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

Koç Holding (KCHOL), 9 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını duyurdu.

Şirket, 1 Ocak–30 Eylül 2026 döneminde 56 milyar 374 milyon TL net kâr elde etti. Geçen yılın aynı döneminde 18 milyar 618 milyon TL kâr açıklayan Koç Holding'in net kârı yıllık bazda yüzde 203 yükseldi.

Holdingin yalnızca üçüncü çeyrekte elde ettiği net kâr ise 34 milyar 937 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirketin 9 aylık satış gelirleri de 2,54 trilyon TL'den 2,82 trilyon TL'ye yükseldi.

KCHOL HİSSE HEDEF FİYAT 2027! 7 ARACI KURUMDAN TAHMİN

Koç Holding'in finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından 10 Kasım tarihli hedef fiyat listesinde 7 aracı kurumun KCHOL hisselerine yönelik tahminleri yer aldı.

En yüksek hedef fiyatı 364 TL ile Tacirler Yatırım belirlerken en düşük hedef fiyat 295 TL ile Garanti BBVA tarafından açıklandı.

Koç Holding (KCHOL) için paylaşılan hedef fiyat ve tavsiyeler şöyle:

Aracı Kurum Hedef Fiyat Referans Fiyat Getiri Potansiyeli Tavsiye Tacirler Yatırım 364,00 TL 212,87 TL %71,00 Al Ak Yatırım 347,00 TL 211,59 TL %64,00 Endeks Üstü Getiri İş Yatırım 340,00 TL 212,40 TL %60,08 Al Deniz Yatırım 336,00 TL 212,40 TL %58,19 Al Gedik Yatırım 335,00 TL 208,10 TL %60,98 Endeks Üstü Getiri Vakıf Yatırım 319,00 TL 208,10 TL %53,29 Endeks Üstü Getiri Garanti BBVA 295,00 TL 212,40 TL %38,89 Endeks Üstü Getiri

TACİRLER YATIRIM'DAN KCHOL İÇİN 364 TL HEDEF FİYAT

Tacirler Yatırım, Koç Holding için 364 TL hedef fiyat belirledi. Kurumun 212,87 TL referans fiyat üzerinden hesaplanan getiri potansiyeli yüzde 71 olurken tavsiyesi "Al" olarak yer aldı.

AK YATIRIM'DAN 347 TL HEDEF FİYAT

Ak Yatırım, KCHOL için hedef fiyatını 347 TL olarak belirledi.

Kurumun 211,59 TL referans fiyat üzerinden hesaplanan getiri potansiyeli yüzde 64 olurken tavsiyesi "Endeks Üstü Getiri" olarak açıklandı.

İŞ YATIRIM'DAN 340 TL HEDEF FİYAT

İş Yatırım'ın Koç Holding için hedef fiyatı 340 TL oldu.

212,40 TL referans fiyata göre getiri potansiyeli yüzde 60,08 olarak hesaplanırken kurumun tavsiyesi "Al" olarak belirtildi.

DENİZ YATIRIM'DAN 336 TL HEDEF FİYAT

Deniz Yatırım, KCHOL hisseleri için 336 TL hedef fiyat paylaştı.

Kurumun 212,40 TL referans fiyat üzerinden hesaplanan getiri potansiyeli yüzde 58,19 olurken tavsiyesi "Al" olarak yer aldı.

GEDİK YATIRIM'DAN 335 TL HEDEF FİYAT

Gedik Yatırım, Koç Holding için 335 TL hedef fiyat belirledi.

208,10 TL referans fiyat üzerinden hesaplanan getiri potansiyeli yüzde 60,98 olarak gösterilirken tavsiyesi "Endeks Üstü Getiri" oldu.

VAKIF YATIRIM'DAN 319 TL HEDEF FİYAT

Vakıf Yatırım'ın KCHOL hissesi için hedef fiyatı 319 TL olarak açıklandı.

Kurumun 208,10 TL referans fiyat üzerinden hesaplanan getiri potansiyeli yüzde 53,29 olurken tavsiyesi "Endeks Üstü Getiri" olarak belirtildi.

GARANTİ BBVA'DAN 295 TL HEDEF FİYAT

Garanti BBVA, Koç Holding için 295 TL hedef fiyat belirledi.

212,40 TL referans fiyat üzerinden hesaplanan getiri potansiyeli yüzde 38,89 olarak gösterilirken kurumun tavsiyesi "Endeks Üstü Getiri" oldu.

KCHOL HİSSESİNDE ORTALAMA HEDEF FİYAT 333,71 TL

Yedi aracı kurumun paylaştığı hedef fiyatların aritmetik ortalaması 333,71 TL olarak hesaplandı.

Kurumların hedef fiyatları arasında 69 TL fark bulunurken üç kurum "Al", dört kurum ise "Endeks Üstü Getiri" tavsiyesi verdi.

Hedef fiyatlar, aracı kurumların şirketin gelecekteki finansal performansı ve değerlemesine ilişkin beklentilerini yansıtıyor. Bu tahminler hisse fiyatının belirtilen seviyelere kesin olarak ulaşacağı anlamına gelmiyor.

BİLANÇO SONRASI KCHOL HİSSELERİNDE DURUM NASIL?

Koç Holding'in (KCHOL) 2026 yılı üçüncü çeyrek bilançosunu açıklamasının ardından hisselerinde satış baskısı öne çıktı.

10 Kasım 2026 Salı günü saat 11.45 itibarıyla KCHOL hisseleri, önceki kapanışa göre yüzde 1,79 değer kaybederek 208,60 TL seviyesinden işlem görüyor.

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