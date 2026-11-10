Borsa İstanbul'da yatırım fonlarında başlayan likidite krizinin etkileri sürerken halka açık şirketlerin hisse geri alımları hız kazandı. 15 Eylül 2026'dan bu yana 142 şirket toplam 27,2 milyar TL'yi aşan geri alım gerçekleştirdi. Ancak milyarlarca liralık alıma rağmen hisse fiyatlarındaki düşüşün önüne geçilemedi. BIST Geri Alım Endeksi, 15 Eylül seviyesinin yaklaşık yüzde 11 altında bulunuyor.

142 ŞİRKETTEN 27,2 MİLYAR TL'LİK HİSSE GERİ ALIMI

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre, yatırım fonlarında başlayan ve 16 Eylül'de yaşanan likidite kriziyle Borsa İstanbul geneline yayılan satış dalgası, şirketlerin geri alım programlarını hızlandırdı.

15 Eylül'den bu yana toplam 142 halka açık şirket kendi hisselerinde alım gerçekleştirirken geri alımların toplam tutarı 27 milyar 232 milyon 250,8 bin TL'ye ulaştı.

Fon kriziyle doğrudan bağlantısı bulunmayan şirketlerin hisseleri de piyasadaki satış baskısından etkilendi. Likidite ihtiyacı ve kredili işlem maliyetlerinin etkisiyle artan satışlar, birçok şirketin geri alım programını devreye sokmasına neden oldu.

EN FAZLA HİSSE GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER

15 Eylül'den bu yana gerçekleştirilen geri alımlarda Türk Altın İşletmeleri, Margün Enerji ve Turkcell ilk sıralarda yer aldı.

Türk Altın İşletmeleri, 3,98 milyar TL'lik geri alımla listenin zirvesinde bulunurken Margün Enerji 2,29 milyar TL ile ikinci sırada yer aldı.

Turkcell ise 2,11 milyar TL'lik geri alım gerçekleştirdi.

Öne çıkan şirketlerin geri alım tutarları şöyle:

Şirket Geri alım tutarı Türk Altın İşletmeleri 3,98 milyar TL Margün Enerji 2,29 milyar TL Turkcell 2,11 milyar TL VakıfBank 2 milyar TL'nin üzerinde Garanti BBVA 1,2 milyar TL'nin üzerinde Armada Gıda 1,11 milyar TL Ahlatcı Doğalgaz 826,9 milyon TL Çitlekçi 762,2 milyon TL

Türk Altın İşletmeleri son geri alımını 22 Ekim'de, Margün Enerji 21 Eylül'de, Turkcell ise 4 Kasım'da gerçekleştirdi.

Türk Altın İşletmeleri, Turkcell ve VakıfBank'ın Türkiye Varlık Fonu portföyünde yer alması dikkat çekti.

GARANTİ BBVA ÜÇ GÜNDE 1,2 MİLYAR TL'LİK GERİ ALIM YAPTI

Garanti BBVA, 3 Kasım'da duyurduğu 11 milyar TL büyüklüğündeki geri alım programının ardından işlemlerine hız verdi.

Banka, üç işlem gününde 1,2 milyar TL'nin üzerinde hisse geri alımı gerçekleştirerek 15 Eylül'den bu yana en fazla geri alım yapan ilk beş şirket arasına girdi.

Armada Gıda ise 15 Eylül'de açıkladığı geri alım programı kapsamında 22 Eylül'e kadar 1,11 milyar TL'lik alım gerçekleştirdi. Şirketin geri alım programının toplam büyüklüğü 1,75 milyar TL olarak belirlenmişti.

GERİ ALIMLARIN YÜZDE 52,6'SINI SEKİZ ŞİRKET GERÇEKLEŞTİRDİ

Hisse geri alımlarında şirketler arasındaki dağılım da dikkat çekti.

En yüksek tutarda geri alım yapan sekiz şirket, toplam 14,3 milyar TL'nin üzerinde alım gerçekleştirdi.

Bu tutar, 15 Eylül'den bu yana yapılan tüm geri alımların yüzde 52,6'sına karşılık geldi.

Böylece toplam geri alım hacminin yarısından fazlası yalnızca sekiz şirket tarafından gerçekleştirildi.

27,2 MİLYAR TL'LİK ALIMA RAĞMEN ENDEKS YÜZDE 11 GERİLEDİ

Şirketlerin kendi hisselerinde gerçekleştirdiği alımlar, Borsa İstanbul'daki satış baskısını tamamen durdurmaya yetmedi.

BIST Geri Alım Endeksi, 15 Eylül'den bu yana yaklaşık yüzde 11 değer kaybetti.

Ekim ayı sonunda endeksteki kayıp yüzde 20 seviyesine yaklaşırken kasım ayının ilk haftasında toparlanma görüldü.

Kasım ayında yüzde 11,22 yükselen Geri Alım Endeksi, ayın ilk haftasında en fazla değer kazanan altı endeks arasında yer aldı.

Buna rağmen endeks, eylül ayı ortasındaki seviyesine henüz ulaşamadı.

HİSSE GERİ ALIMLARI NEDEN FİYAT DÜŞÜŞÜNÜ ENGELLEYEMEDİ?

Uzmanlara göre şirketlerin geri alım programları, yatırımcı güveni açısından olumlu bir mesaj taşıyor.

Şirketlerin kendi hisselerini satın alması, mevcut piyasa fiyatlarının şirket yönetimleri tarafından cazip görüldüğü şeklinde yorumlanabiliyor.

Ancak son dönemde Borsa İstanbul genelinde yaşanan güçlü satış baskısı, geri alımların hisse fiyatları üzerindeki etkisini sınırladı.

Geri alım programları yatırımcıların güvenini desteklese de piyasadaki likidite ihtiyacı ve satışların yoğunluğu nedeniyle fiyat düşüşlerinin önüne geçilemedi.

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