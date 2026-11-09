Borsaya yeni giren hisselerdeki kısa vadeli bu güçlü ralli, birçok hissede yıl genelinde oluşan derin kayıpları telafi etmekte yetersiz kaldı.

Haftalık bazda yüzde 41,57'lik primle en güçlü yükselişi sergileyen KARCL, 34,60 TL seviyesinden kapanış yaptı.

Kısa vadeli getiriye karşın hisse, yılbaşından bu yana yüzde 1 ekside seyrediyor.

Şirketin yıl içinde test ettiği 233 TL’lik rekor seviye dikkate alındığında, mevcut fiyatın zirvenin yaklaşık yüzde 85 gerisinde olduğu görülüyor.

Haftalık bazda en çok yükselen ilk 10 hisse incelendiğinde, yılbaşından bugüne yatırımcısına kazandırmayı başaran yalnızca iki hisse bulunuyor:

AKHAN: Yılbaşından bu yana yüzde 26 getiri

ZGYO: Yılbaşından bu yana yüzde 23 getiri

Bu hisseler dışındaki ilk 10 şirketin büyük bölümü, haftalık çift haneli primlere rağmen yıllık bazda belirgin kayıplarla işlem görmeye devam ediyor.

YIL İÇİ ZİRVELERLE FİYAT MAKASI AÇIK

Piyasadaki toparlanmaya rağmen hisselerin önemli bir kısmı tarihi zirvelerinden oldukça uzakta fiyatlanıyor:

Hisse Yıl İçi Zirve (TL) Güncel Kapanış (TL) Zirveden Uzaklık TKNKA 209,00 29,38 ~%86 KARCL 233,00 34,60 ~%85 VSNMD — — ~%71 KPEKS — — ~%70

HAFTANIN KAYBEDENLERİ VE AKFIS’İN YILLIK GETİRİSİ

Endeks genelinde yükseliş hakimken haftayı kayıpla kapatan 5 hisse DSTKF, ZERGY, AKFIS, ECOGR ve BESTE oldu.

Haftalık bazda en sert düşüşü yüzde 25,17 kayıpla 70,60 TL’ye gerileyen DSTKF yaşadı. Şirket, yılbaşından bu yana kaydettiği yüzde 87,28’lik erimeyle hem kısa hem uzun vadede zayıf görünümünü sürdürdü. ZERGY ise haftayı yüzde 19,84 düşüş ve yüzde 48,83’lük yıllık kayıpla tamamladı.

Düşüş yaşayanlar arasında yer alan AKFIS ise tablonun tersi yönünde performansıyla ayrıştı:

Haftalık Değişim: -%7,65 (13,40 TL kapanış)

Yılbaşından Bugüne: +%298,41 getiri

Yıl İçi Fiyat Aralığı: 3,37 TL – 19,52 TL

AKFIS, mevcut 13,40 TL seviyesiyle 19,52 TL’lik yıl içi zirvesinin yüzde 31 altında bulunsa da, yıl genelindeki yaklaşık 4 katlık primiyle halka arz portföylerinde pozitif ayrışmayı sürdürüyor.

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