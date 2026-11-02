2 Kasım 2026 tarihli seans kapanış verilerine göre son halka arzlardan yalnızca biri arz fiyatının üzerinde tutunmayı başarırken, birçok hissede halka arz sonrasındaki kümülatif kayıplar yüzde 60 ile 70 bandını aştı.

Günün seansında **KARCL

ve MASFN** tavan seviyesine ulaşarak güçlü tepki yükselişleri kaydetse de, hisselerin orta vadeli arz sonrası getirileri negatif bölgede kalmaya devam etti.

TEK ARTIDA KALAN HİSSE: ÇİTLEKÇİ

Listede yer alan şirketler arasında halka arz fiyatının üzerinde primli işlem görmeyi sürdüren tek şirket CITAS (Çitlekçi) oldu.

Gün içerisinde yüzde 0,28'lik sınırlı bir geri çekilmeyle 88,25 TL seviyesinden kapanış yapan hisse, halka arz sonrasındaki %19,74'lük toplam getirisiyle pozitif ayrıştı.

TAVAN YAPAN HİSSELERDE BİLE KÜMÜLATİF ZARAR SÜRÜYOR

Haftanın ilk işlem gününde genele yayılan alımlarla tavan serisine imza atan hisseler dikkat çekti:

KARCL: Günü %9,98 artışla 26,88 TL tavan fiyattan tamamlamasına rağmen, arz sonrasındaki kümülatif kaybı -%23,20 seviyesinde bulunuyor.

Günü tavan fiyattan tamamlamasına rağmen, arz sonrasındaki kümülatif kaybı seviyesinde bulunuyor. MASFN: Günlük bazda %9,94 yükselişle 34,72 TL seviyesine tırmandı; ancak arz sonrasındaki toplam getiri hanesinde -%23,99 'luk kayıp yazıyor.

Günlük bazda seviyesine tırmandı; ancak arz sonrasındaki toplam getiri hanesinde 'luk kayıp yazıyor. ALBTN: Günü %1,49 primle 19,69 TL 'den kapatırken, arz sonrasındaki net kaybı -%48,99 oldu.

Günü 'den kapatırken, arz sonrasındaki net kaybı oldu. QUICK: Günlük yüzde 0,72 yükselişle 39,32 TL'ye ulaştı; arz sonrası kaybı ise -%48,67 olarak kaydedildi.

EN AĞIR KAYIP TKNKA VE BKRGY TAHTALARINDA

Halka arzının ardından en sert düşüşü yaşayan şirketlerin başında teknoloji ve gayrimenkul odaklı hisseler geldi.

TKNKA arz sonrasında -%73,70, BKRGY ise -%71,69 oranında gerileyerek halka arz yatırımcısına en çok kaybettiren hisseler arasında ilk sıralara yerleşti.

Günlük bazda en sert düşüşü yaşayan hisse ise %7,01 kayıpla 38,76 TL'ye gerileyen INTET oldu.

Halka arz piyasasında yaşanan bu sert geri çekilmeler, bireysel yatırımcıların yeni ihraçlara yönelik risk algısını ve seçici yaklaşımını yeniden gündeme taşıdı.

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