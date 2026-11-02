Gün içerisinde satış baskısıyla 10.620 puana kadar çekilen endeks, küresel piyasalardaki risk iştahının artması ve genele yayılan tepki alımlarıyla önceki kapanışa göre 202,11 puan yükseldi. Piyasada toplam işlem hacmi ise 112,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE BANKACILIK HİSSELERİ ENDEKSİ SIRTLADI

Sektör endekslerinde günün yıldızı ulaştırma ve bankacılık hisseleri oldu:

• Ulaştırma Endeksi: Petrol fiyatlarındaki sert geri çekilmenin maliyet avantajı yaratacağı beklentisiyle yüzde 6,80 prim yaparak günün en çok kazandıran sektörü oldu.

• Bankacılık Endeksi: Güçlü alımlarla yüzde 4,24 yükseldi.

• Holding Endeksi: Günü yüzde 2,12 değer kazancıyla pozitif bölgede kapattı.

• Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı: Yüzde 3,87 gerileyerek günün en fazla değer kaybeden sektörü olarak kayıtlara geçti.

Haftanın ve yeni ayın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'da en çok yükselen ve düşen hisseler şöyle oldu:

KÜRESEL PİYASALARDA PETROL DÜŞÜŞÜ VE TEKNOLOJİ RÜZGÂRI

Küresel çapta ABD ile İran arasındaki temaslara yönelik olumlu beklentilerin petrol fiyatlarında sert düşüşü tetiklemesi ve teknoloji hisselerine gelen alımlar piyasaları destekledi.

Yatırımcılar bir yandan yapay zekâ yatırımlarının kârlılığına ilişkin soru işaretleri ve ABD seçim sürecini temkinle izlerken, Borsa İstanbul gün içi dip seviyelerinden hızla uzaklaşarak küresel toparlanmaya paralel hareket etti.

GÖZLER KRİTİK ENFLASYON VERİSİNDE: TEKNİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Piyasaların odağında yarın sabah açıklanacak olan ekim ayı yurt içi enflasyon verileri yer alıyor. Yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verileri yakından izlenecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde yukarı yönlü hareketlerde 11.100 ve 11.200 puan seviyelerinin direnç, olası geri çekilmelerde ise 10.900 ve 10.700 puanın önemli destek konumunda bulunduğunu belirtiyor.

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