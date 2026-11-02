Yeni haftaya yatay-pozitif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, cuma günkü yüzde 3,64'lük sert düşüşün ardından güne 10.765,09 puandan başladı.

Saat 12:25 verilerine göre Bank of America (BofA), Borsa İstanbul'da toplam 1 milyar 79 milyon 834 bin 93 TL tutarında net alım hacmi gerçekleştirdi.

Dev kurum, son günlerde fon soruşturması kapsamında adı geçen Pasifik Holding ve Peker GYO hisselerinde yüklü alımlara imza attı.

BOFA'NIN ALIM SEPETİNDE BANKALAR VE HOLDİNGLER ÖNE ÇIKTI

Günün ilk yarısındaki aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre BofA'nın en çok net alım gerçekleştirdiği hisselerin başında PAHOL yer aldı. Bankacılık endeksindeki toparlanmayla birlikte kurumun portföyüne güçlü banka payları eklediği görüldü:

PAHOL: 16.561.430 lot (%13,05 pay - ortalama maliyet: 0,649 TL)

YKBNK: 13.045.619 lot (%10,28 pay - ortalama maliyet: 34,874 TL)

ISCTR: 10.217.749 lot (%8,05 pay - ortalama maliyet: 11,839 TL)

PEKGY: 6.408.836 lot (%5,05 pay - ortalama maliyet: 0,731 TL)

BJKAS: 6.055.856 lot (%4,77 pay - ortalama maliyet: 1,085 TL)

Diğer Hisseler: 74.598.446 lot (%58,79 pay)

SATIŞ TARAFINDA ÇİMENTO VE SPOR HİSSELERİ İLK SIRADA

Bank of America'nın gün içerisinde en fazla çıkış yaptığı hisselerde ise çimento, spor ve sigorta sektörleri öne çıktı:

BTCIM: -6.635.298 lot (%9,66 pay - ortalama maliyet: 1,401 TL)

TSPOR: -5.060.742 lot (%7,37 pay - ortalama maliyet: 0,693 TL)

ADESE: -4.597.364 lot (%6,70 pay - ortalama maliyet: 0,423 TL)

TURSG: -4.028.043 lot (%5,87 pay - ortalama maliyet: 3,096 TL)

BORLS: -3.738.561 lot (%5,44 pay - ortalama maliyet: 1,801 TL)

Diğer Hisseler: -44.604.676 lot (%64,96 pay)

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