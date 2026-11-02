Eylül başında 70 TL seviyelerini test ettikten sonra arka arkaya gelen taban serileriyle gerileyen hisse, ekim ayı ortasında gelen tepki alımlarıyla kısa bir toparlanma çabası gösterse de satış baskısını kıramadı.

Yeni haftaya ve kasım ayına taban seviyesinden giren Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) payları, 2 Kasım 2026 seansında gün içi en düşük seviye olan 3,330 TL'ye gerileyerek yüzde 9,76 oranında değer kaybetti. Seans içerisinde 275,64 milyon TL'lik işlem hacmine ulaşıldı.

NET SATIŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Günün aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre saat 11:45 itibarıyla ilk 5 kurum bazında satıcıların alıcılara kıyasla belirgin üstünlüğü öne çıkıyor:

İlk 5 Alıcı Toplamı: 7.201.716 lot

İlk 5 Satıcı Toplamı: 12.461.344 lot

Net Fark: -5.259.628 lot (Satıcı ağırlıklı)

SATIŞ TARAFINDA İNFO YATIRIM İLK SIRADA

Tahtadaki yoğun satış baskısında İNFO Yatırım'ın işlemleri belirleyici oldu.

İNFO Yatırım, 6.961.922 lot ile toplam satışların yüzde 50,63'ünü tek başına gerçekleştirdi (maliyet: 3,361 TL). Satıcılar tarafında İNFO'yu takip eden kurumlar şunlar oldu:

Midas: -2.272.555 lot (%16,53 - maliyet: 3,440 TL)

Garanti: -2.236.369 lot (%16,26 - maliyet: 3,389 TL)

Kuveyt Türk: -577.663 lot (%4,20 - maliyet: 3,461 TL)

Deniz: -412.835 lot (%3,00 - maliyet: 3,287 TL)

Diğer: -1.289.390 lot (%9,38)

ALIM TARAFINDA GEDİK VE PHİLLİP SERMAYE DESTEĞİ YETMEDİ

Gelen yoğun satışları karşılamaya çalışan kurumlar arasında ilk sırayı Gedik Yatırım aldı:

Gedik: 2.412.311 lot (%17,54 - maliyet: 3,412 TL)

Phillip: 1.904.942 lot (%13,85 - maliyet: 3,336 TL)

İş Yatırım: 1.039.386 lot (%7,56 - maliyet: 3,412 TL)

OYAK: 960.717 lot (%6,99 - maliyet: 3,304 TL)

QNB: 884.360 lot (%6,43 - maliyet: 3,321 TL)

Diğer: 6.549.018 lot (%47,63)

Kurumsal ve bireysel alımlara rağmen, tek kurumdan gelen yoğun satış hacmi hissenin taban fiyat olan 3,33 TL seviyesinde dengelenmesine yol açtı.

Piyasada tahtadaki taban kilitlenmesinin ve kurumlar arası lot savaşının günün devamındaki seansı nasıl etkileyeceği yakından izleniyor.

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