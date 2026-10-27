Halka arz sonrasında yatırımcıların yoğun ilgisiyle 3 Eylül 2026 tarihinde 209,00 TL seviyesine tırmanarak rekor kıran hisse senedi, iki ay bile dolmadan adeta taban serileriyle eridi.

Şirket yönetiminin hisse fiyatındaki çöküşü frenlemek amacıyla devreye aldığı pay geri alım kararı da piyasadaki yoğun satış dalgasına engel olamadı.

HALKA ARZ FİYATININ YÜZDE 70 ALTINA İNDİ

27 Ekim 2026 Salı günü saat 11:24 itibarıyla Borsa İstanbul'da günlük bazda yüzde 1,96 kayıpla 25,96 TL seviyelerinden işlem gören TKNKA, tarihi zirvesine kıyasla ağır bir bilanço ortaya koydu:

• Zirveye Göre Kayıp: 3 Eylül'de görülen 209,00 TL tarihi zirveye göre toplam değer kaybı yüzde 87,58'e ulaştı.

• Halka Arz Seviyesine Göre Kayıp: 85,40 TL olan ilk halka arz fiyatının yaklaşık yüzde 69,60 altına gerileyerek halka arz yatırımcısının anaparasının üçte ikisinden fazlasını sildi.

ARACI KURUM DAĞILIMINDA SATICILAR BASKIN

27 Ekim seans içi aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre tahtada satıcıların belirgin üstünlüğü dikkat çekiyor:

• İlk 5 Kurum Dengesi: İlk 5 alıcı kurum toplam 125.023 lot alım yaparken, ilk 5 satıcı kurum piyasaya 152.285 lot sürdü. Net para çıkışı ise -27.262 lot oldu.

• En Çok Satanlar: Satış tarafının başını yüzde 54,84 pay ve 26,33 TL maliyetle 87.879 lot satan Vakıf Yatırım çekti. Onu Yapı Kredi (-24.683 lot), Ziraat Yatırım (-17.187 lot) ve Osmanlı Yatırım (-12.304 lot) izledi.

• En Çok Alanlar: Karşılayan tarafta ise QNB Yatırım yüzde 45,89 pay ile 73.530 lot alım yaparak ilk sırada yer alırken, Oyak Yatırım 16.669 lot ve Ak Yatırım 12.381 lot ile tahtada alıcı konumunda bulundu.

Grafikte görülen uzun taban serileri ve azalan işlem hacmi, piyasadaki likidite sıkışıklığının sürdüğünü ve geri alım adımlarına rağmen kurumsal satış baskısının henüz dengelenemediğini gösteriyor.

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