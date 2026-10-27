Altın ve gümüş fiyatlarında son dönemde yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Şant Manukyan'dan dikkat çeken uyarılar geldi. Değerli metallerde satış baskısının artabileceği seviyeleri açıklayan Manukyan, ons altında 3 bin 950 doların, gümüşte ise 54 doların altına inilmesi halinde düşüşün hızlanabileceğini belirtti. Uzman isim, altın almayı düşünen yatırımcılara aceleci davranmamaları mesajını verdi.

ALTINDA 3 BİN 950 DOLAR SEVİYESİNE DİKKAT

CNBC-e'de yayımlanan Para Ekranı programında Şafak Tükle'nin sorularını yanıtlayan Şant Manukyan, altın fiyatlarının kısa vadeli hareketlerini değerlendirirken piyasadaki belirsizliklere işaret etti.

Altının son dönemde geleneksel piyasa dinamiklerinden farklı hareket ettiğini belirten Manukyan, petrol fiyatlarındaki yükselişin dolar likiditesine olan ihtiyacı artırdığını ve bu süreçte altın satışlarının gündeme geldiğini hatırlattı.

Tahvil getirilerindeki yükselişin de altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden Manukyan, ons altında 3 bin 950 dolar seviyesinin kritik olduğunu vurguladı.

Manukyan'a göre bu seviyenin aşağı yönlü kırılması, altın piyasasındaki satışların hızlanmasına neden olabilir.

27 Ekim TSİ 12.43 itibarıyla kıymetli metallerde son durum şöyle;

Değerli metal türü Alış fiyatı Satış fiyatı Gram altın 6.397,25 TL 6.398,04 TL Ons altın 3.999,88 dolar 4.000,40 dolar Gram gümüş 85,16 TL 85,25 TL Ons gümüş 53,20 dolar 53,26 dolar

GÜMÜŞTE 54 DOLAR UYARISI

Gümüş fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Manukyan, yatırımcıların takip etmesi gereken seviyeyi 54 dolar olarak açıkladı.

Gümüşte 54 doların altına inilmesi halinde satış baskısının güçlenebileceğini belirten Manukyan, değerli metallerdeki kısa vadeli fiyat hareketlerinin öngörülmesinin zorlaştığını ifade etti.

ALTIN ALACAKLARA ACELE ETMEYİN MESAJI

Altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmeye rağmen uzun vadeli yükselişi destekleyen temel dinamiklerin büyük ölçüde değişmediğini savunan Manukyan, 2025 yılından bu yana piyasayı etkileyen unsurların varlığını koruduğunu söyledi.

Küresel ekonomiler arasındaki ayrışmanın devam ettiğini belirten uzman isim, altın fiyatlarında mevcut seviyelerin de altında fiyatların görülebileceğine dikkat çekti.

Manukyan, kaldıraç kullanılmadan altın alımının değerlendirilebileceğini ancak yatırımcıların alım konusunda aceleci davranmaması gerektiğini ifade etti.

JEOPOLİTİK RİSKLER PETROL FİYATLARINI ETKİLİYOR

Petrol piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Manukyan, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin fiyatlar üzerindeki etkisinin sürdüğünü belirtti.

Körfez bölgesindeki petrol taşımacılığında normalleşme işaretleri görülmesine rağmen tanker taşımacılığı ve sigorta maliyetlerinin yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğini söyledi.

Bölgedeki olası gerilimlerin petrol fiyatlarında ani yükselişlere neden olabileceğini belirten Manukyan, taraflar arasında sağlanabilecek bir anlaşmanın ise fiyatlardaki jeopolitik risk primini hızla azaltabileceğini ifade etti.