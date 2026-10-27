ABD’de Popeyes restoranlarının önemli franchise işletmecilerinden Sailormen Inc., yüz milyonlarca dolara ulaşan borçlarının yeniden yapılandırılması kapsamında iflas korumasından çıkmaya hazırlanıyor. Florida ve Georgia’daki 39 restoranını kapatan, 97 restoranını ise satan şirket için alacaklılarla uzlaşma sağlandı. Sürecin tamamlanması için iflas mahkemesinin onayı bekleniyor.

SAİLORMEN’İN BORÇ YÜKÜ 342 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Miami merkezli Sailormen, Ocak 2026’da borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla Chapter 11 kapsamında iflas korumasına başvurdu. Şirket, mahkemeye sunduğu bildirimlerde toplam yükümlülüklerinin 342 milyon dolara kadar çıktığını belirtti.

Şirket, mali sıkıntılarının nedenleri arasında COVID-19 salgınının restoran faaliyetleri üzerindeki etkilerini, değişen tüketici tercihlerini ve yüksek enflasyonu gösterdi. Artan işletme maliyetleri ve borç yükü nedeniyle faaliyetlerini küçültmek zorunda kalan Sailormen, çok sayıda restoranını kapattı veya başka işletmecilere devretti.

97 RESTORANIN SATIŞINDAN 16,6 MİLYON DOLAR ELDE EDİLDİ

Yeniden yapılandırma sürecinde Sailormen’in 97 restoranının satışından 16,6 milyon dolar gelir elde ettiği bildirildi. Bu tutarın borçların bir bölümünün ödenmesinde kullanılması öngörülüyor.

Restoranların alıcıları arasında Pulse Restaurant Group ve Popeyes Corporate da bulunuyor. Anlaşma kapsamında Popeyes ve bazı diğer alacaklıların, şirketin iflas korumasından çıkabilmesi için alacaklarının bir bölümünden vazgeçmeyi kabul ettiği aktarıldı.

Restoran satışları ve kapanışlarının Sailormen’e yılda 1 milyon doların üzerinde tasarruf sağlaması bekleniyor. Florida’daki iflas mahkemesinin anlaşmayı onaylaması halinde şirketin Chapter 11 sürecinden çıkışının önü açılacak.

SATIŞ GİRİŞİMİNİN İPTALİ MALİ SIKINTILARI ARTIRDI

Sailormen’in mali sorunlarının derinleşmesinde, 2023 yılında planlanan bir satışın son anda iptal edilmesi de etkili oldu. Şirketin Georgia merkezli Tar Heels Spice’a 16 restoranını satma girişimi sonuçsuz kaldı. Sailormen, bu restoranların kira yükümlülüklerini karşılamaya devam etmek zorunda kaldı.

Büyüyen borçlar ve alacaklılarla yaşanan hukuki anlaşmazlıklar da şirketin mali durumunu daha da zorlaştırdı.

POPEYES’IN SATIŞLARI DA GERİLEDİ

Sailormen’in iflas süreci, Popeyes markasının sahibi Restaurant Brands International’ın doğrudan iflas ettiği anlamına gelmiyor. Bununla birlikte, zincirin ABD’deki satış performansında da gerileme yaşandığı bildirildi.

Paylaşılan verilere göre Popeyes’ın 2026 yılının ilk çeyreğinde karşılaştırılabilir restoran satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5 düştü. Şirketin aynı dönemde yaklaşık 190 milyon dolarlık gelir elde ettiği ve bunun son 20 yılın en düşük çeyreklik performansı olduğu belirtildi.