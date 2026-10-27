İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen geniş kapsamlı yatırım fonu ve borsa soruşturmasında operasyonların yönü finans dünyasının tepe yöneticilerine çevrildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetim raporları doğrultusunda derinleştirilen soruşturmada; fonlar üzerinden organize şekilde haksız menfaat sağlandığı, kara para aklandığı ve sermaye piyasalarında yapay fiyat hareketleriyle manipülasyon yapıldığı iddiaları inceleniyor.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELLİ OLDU

Emniyet güçlerinin eş zamanlı baskınlarıyla gözaltına alınan yöneticilerin kimlikleri netleşti:

• Rıza Kandemir: Ral Yatırım Holding Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı

• Hakan Gövdere: Tera Portföy / Yatırım Yöneticisi

• Elif Özüş: Tera Yatırım Finans Grup Direktörü

• Elif Değerli: Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Asistanı

İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR, ADLİYEYE SEVK BEKLENİYOR

Gözaltına alınan 4 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki sorgu ve ifade alma işlemleri devam ediyor.

Zanlıların, dijital materyallerin incelenmesi ve MASAK mali hareket analizlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmeleri bekleniyor.

Yetkililer, fon havuzundaki varlık transferleri ve şüpheli hisse alım satımlarına ilişkin dosyanın yeni bağlantılar doğrultusunda çok yönlü olarak genişletildiğini bildirdi.