Kurul; Tera Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ’nin sermaye piyasası faaliyetlerini geçici olarak askıya alırken, şirketlerin çatısı altındaki fonların tasfiye sürecini yürütmek üzere Türkiye’nin iki kamu ve özel bankacılık devini yetkilendirdi.

Haftalık bültende yer alan bilgilere göre kararlar, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 97’nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca alındı. İlgili yasal madde kapsamında her iki portföy yönetim şirketinin piyasadaki yetkileri donduruldu.

FONLARIN TASFİYESİNİ İŞ BANKASI VE ZİRAAT BANKASI YÜRÜTECEK

Yatırımcı haklarının korunması ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla fon yönetimlerine ilişkin yeni bir yol haritası belirlendi.

17 Eylül 2026 tarihli SPK kararlarıyla daha önce tasfiyesine hükmedilen fonlar hariç tutulmak üzere:

• Tera Portföy: Şirketin kurucusu olduğu tüm menkul kıymet yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları (GYF) ve girişim sermayesi yatırım fonlarının (GSYF) tasfiye işlemlerini yönetmek üzere Türkiye İş Bankası AŞ görevlendirildi.

• Pusula Portföy: Kurumun bünyesinde yer alan menkul kıymet, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının tasfiye süreçlerini yürütme yetkisi ise T.C. Ziraat Bankası AŞ’ye devredildi.

Alınan bu tedbir adımlarıyla birlikte, portföy yönetim şirketlerinin faaliyetleri durdurulurken emanet edilen fon varlıklarının tasfiye ve nakde çevrilme süreçlerinin bankalar aracılığıyla şeffaf ve güvenli bir şekilde tamamlanması hedefleniyor.