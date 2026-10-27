Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan programda; büyüme, enflasyon, istihdam ve dış ticaret dengesine dair temel göstergeler paylaşıldı.

Açıklanan yol haritasına göre 2026 yılı gerçekleşme tahmini yüzde 3,3 olan gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme oranının 2027 yılında yüzde 4,2 seviyesine çıkması hedefleniyor.

Dezenflasyon sürecinin devamıyla birlikte bu yıl sonu yüzde 28,4 olarak tahmin edilen tüketici enflasyonunun ise gelecek yıl sonunda yüzde 21 düzeyine gerilemesi öngörülüyor.

İSTİHDAMDA 657 BİN KİŞİLİK ARTIŞ BEKLENTİSİ

Ekonomideki dengeli büyüme patikasının iş gücü piyasasına olumlu yansıması amaçlanıyor. Bu kapsamda:

• İstihdam Artışı: 2027 yılı genelinde istihdamın 657 bin kişi artması bekleniyor.

• İşsizlik Oranı: 2026 yılı tahmini olan yüzde 8,1 seviyesinden gelecek yıl yüzde 8,0 bandına çekilmesi hedefleniyor.

İHRACATTA HEDEF 292 MİLYAR DOLAR

Dış ticaret ve cari denge göstergelerinde dengelenmenin süreceği varsayımıyla hazırlanan programda dış ticaret kalemleri şu şekilde öngörüldü:

• İhracat: 2026 sonunda 282 milyar dolar olarak gerçekleşmesi beklenen ihracat hacminin 2027'de 292 milyar dolara ulaşması planlanıyor.

• İthalat: Bu yıl sonunda 387 milyar dolar olması beklenen ithalatın gelecek yıl 397 milyar dolar seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

• Dış Ticaret Açığı: Gelecek yıl için dış ticaret açığının 105 milyar dolar düzeyinde dengelenmesi öngörülüyor.

• Cari İşlemler Açığı: 2027'de cari açığın 38,5 milyar dolar olarak gerçekleşmesi, cari açığın milli gelire (GSYH) oranının ise yüzde 1,9 seviyesinde kalması bekleniyor.