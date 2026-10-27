İstanbul'da suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarına yönelik yürütülen Sarıgül soruşturmasında yeni tutuklama kararları çıktı. Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturma kapsamında Ramazan Argün ve İbrahim Avcı hakkında da tutuklama kararı verildi.

SOFU ALTINBAŞ DAHİL 3 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı'nın tutuklanmasına karar verildi.

5 KİŞİYE EV HAPSİ KARARI

Mahkeme, soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Ev hapsi kararı verilen isimler şöyle;

-Eyüp Birgün

-Oktay Özkan

-Erhan Naci İşözen

-Mehmet Aygün

-Temel Aygün

Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu, Eyüp Ensar Saral, Hulki Şavkın, Turgut Alkan, Kenan Malkoç ve Selami Cengiz hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Şüphelilerden Serkan Korkutata serbest bırakıldı.

SARIGÜL SORUŞTURMASI NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddiaları araştırılıyor.

Soruşturma dosyasında 80 milyon euro tutarında sözleşme düzenlendiği, 100 milyon euro tutarında havale işlemi gerçekleştirildiği ve 1 milyar euro tutarındaki bir fonun kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği iddiaları yer alıyor.

Söz konusu mali işlemler ve bunlarla bağlantılı şüphelilere ilişkin soruşturma sürüyor.