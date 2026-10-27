Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilen son işlemlere göre şirket yönetim kurulu başkanları, ana hissedarlar ve kurumsal yatırımcılar yüklü hisse alımları gerçekleştirirken, şirketlerin kendi hisselerine yönelik başlattığı geri alım programlarında da milyonlarca adetlik pay piyasadan çekildi.

• ARSAN – Farsan İnşaat tarafından 2,80 – 2,82 TL fiyat aralığından 535.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 43,19’a yükseldi.

• AAGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 101.800 adet pay 7,24 – 7,37 TL fiyat aralığından geri alındı.

• AKHAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 93.864 adet pay 21,66 – 22,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• AKSA – Akkök Holding tarafından 10,05 – 10,26 TL fiyat aralığından 738.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 40,53’e yükseldi.

• AKFIS – Pelin Akın Özalp tarafından 5.548.914 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,15’e yükseldi.

• AKFIS – Selim Akın tarafından 5.548.914 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,15’e yükseldi.

• AKFIS – Hamdi Akın tarafından 4.649.942 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,12’ye yükseldi.

• AKFYE – Pelin Akın Özalp tarafından 65.266.935 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,91’e yükseldi.

• AKFYE – Selim Akın tarafından 65.266.935 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,91’e yükseldi.

• AKFGY – Pelin Akın Özalp tarafından 15.027.624 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,39’a yükseldi.

• AKFGY – Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın tarafından 12.593.020 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 10,51’e yükseldi.

• AKFGY – Selim Akın tarafından 15.024.119 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,39’a yükseldi.

• AKFGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.246.911 adet pay 2,19 – 2,22 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ALBTN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 19,66 – 21,34 TL fiyat aralığından geri alındı.

• AKFIS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 645.000 adet pay 15,68 – 15,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

• BALSU – Hasan Cüneyd Zapsu tarafından 7,26 TL fiyattan 67.494.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 6,70’e yükseldi.

• BIOEN – Doğanlar Yatırım Holding tarafından 9,87 – 11,11 TL fiyat aralığından 2.919.289 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 48,33’e yükseldi.

• BIMAS – Mustafa Latif Topbaş tarafından 364,80 TL fiyattan 3.272 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,29’a yükseldi.

• BAHKM – Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Bahadır tarafından 125,00 – 142,20 TL fiyat aralığından 102.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 67,75’e yükseldi.

• BNTAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 8.934 adet pay 4,63 – 4,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

• CEMAS – Işıklar Holding tarafından 2,36 – 2,39 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 11,65’ye yükseldi.

• CITAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 194.765 adet pay 86,60 – 91,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

• DAGI – MNK Girişim Holding tarafından 5,11 – 5,30 TL fiyat aralığından 264.046 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 50,31’e yükseldi.

• DMSAS & SARKY – SARKY tarafından 5,13 – 5,14 TL fiyat aralığından 31.047 adet DMSAS payı alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 46,45’e yükseldi.

• DOFER – Mert Doğan tarafından 2.000.000 adet payın Figen Güneş Doğan’a virmanlandığı açıklandı.

• ENTRA – IC içtaş tarafından 4,37 TL fiyattan 9.418.203 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 8,06’ya yükseldi.

• ETILR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 13.000 adet pay 6,76 TL fiyattan geri alındı.

• ENKAI – Mehmet Sinan Tara tarafından 71,75 – 74,50 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 1,11’e yükseldi.

• EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 14,62 – 15,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• EKDMR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 94.923 adet pay 21,12 – 21,74 TL fiyat aralığından geri alındı.

• GENTS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 450.000 adet pay 3,18 – 3,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

• GEDIK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 62.776 adet pay 4,66 TL fiyattan geri alındı.

• GUBRF – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 600.000 adet pay 276,50 – 287,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• IZMDC & IZENR – IZENR tarafından 5,68 – 5,92 TL fiyat aralığından 723.430 adet IZMDC payı alınırken, IZENR’nin IZMDC’deki payı yüzde 4,87’ye yükseldi.

• IZENR – MNK Girişim Holding tarafından 3,11 – 3,18 TL fiyat aralığından 1.099.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,77’ye yükseldi.

• INVEO – Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç tarafından 3,76 – 3,82 TL fiyat aralığından 1.620.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 81,69’a yükseldi.

• KRSTL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 483.500 adet pay 6,11 – 6,43 TL fiyat aralığından geri alındı.

• KLYPV – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 164.050 adet pay 46,88 – 48,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

• KOCMT – MNK Girişim Holding tarafından 2,19 – 2,23 TL fiyat aralığından 1.657.376 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,66’ya yükseldi.

• KRDMA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 33,38 – 33,72 TL fiyat aralığından geri alındı.

• KRDMD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 37,08 – 37,28 TL fiyat aralığından geri alındı.

• KARTN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 82.500 adet pay 70,09 TL fiyattan geri alındı.

• KLGYO – Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler tarafından 3,81 TL fiyattan 6.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 1,23’e yükseldi.

• KLGYO – Vahit Kiler tarafından 3,81 TL fiyattan 6.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 1,23’e yükseldi.

• KLGYO – Ümit Kiler tarafından 3,81 TL fiyattan 6.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 1,23’e yükseldi.

• KZGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 17,38 – 17,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

• KPEKS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 95.000 adet pay 41,64 – 42,46 TL fiyat aralığından geri alındı.

• LMKDC – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 19,61 – 19,81 TL fiyat aralığından geri alındı.

• LXGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 426.722 adet pay 5,32 – 5,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

• LIDER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 325.000 adet pay 7,95 – 8,12 TL fiyat aralığından geri alındı.

• MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 350.000 adet pay 34,02 – 34,58 TL fiyat aralığından geri alındı.

• METEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 64.430 adet pay 20,00 TL fiyattan geri alındı.

• MCARD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 102.508 adet pay 94,35 – 98,35 TL fiyat aralığından geri alındı.

• MEYSU – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 700.000 adet pay 7,06 – 7,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

• MOGAN – Güriş Holding tarafından 7,95 TL fiyattan 125.698 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,23’e yükseldi.

• MARBL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.000 adet pay 7,36 – 7,42 TL fiyat aralığından geri alındı.

• NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 144.285 adet pay 33,40 – 33,66 TL fiyat aralığından geri alındı.

• NETCD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 79,55 – 80,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

• OFSYM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.870 adet pay 42,98 – 44,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

• OZYSR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 11,07 – 11,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ORGE – Nevhan Gündüz tarafından 17,55 – 18,96 TL fiyat aralığından 2.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 17,61’e yükseldi.

• OZKGY – Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık tarafından 10,02 – 11,15 TL fiyat aralığından 474.791 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 53,48’e yükseldi.

• OSMEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 120.000a adet pay 4,73 TL fiyattan geri alındı.

• QUICK – Corpus Sigorta tarafından 37,30 – 42,02 TL fiyat aralığından 702.062 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,39’a yükseldi.

• RNPOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 800.000 adet pay 1,70 – 1,81 TL fiyat aralığından geri alındı.

• SSAAT – Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya tarafından 21,90 – 23,66 TL fiyat aralığından 265.798 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 27,97’ye yükseldi.

• SANEL – Ali Yıldırım tarafından 22,58 – 25,76 TL fiyat aralığından 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 17,85’e yükseldi.

• SOKE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.974 adet pay 7,40 – 7,41 TL fiyat aralığından geri alındı.

• TKFEN – Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından 169,30 – 173,00 TL fiyat aralığından 90.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 42,90’a yükseldi.

• TUREX – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.413.134 adet pay 5,10 TL fiyattan geri alındı.

• TKFEN – Cevahir Taahhüt tarafından 165,90 – 174,80 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 37,55’e yükseldi.

• TGSAS – Serkan Leke tarafından 120,00 TL fiyattan 25.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 5,61’e yükseldi.

• ULUUN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 6,08 – 6,16 TL fiyat aralığından geri alındı.

Kaynak: İnfo Yatırım

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