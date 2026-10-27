ASELSAN'ın yarım milyar euroyu aşan yeni anlaşması, Türk Telekom'un 1 milyar dolarlık uluslararası kulüp kredisi, Akbank'ın çok dilimli sendikasyon temini ve Doğan Holding'in yurt dışı medya satışı güne damgasını vurdu. İşte son 24 saatte şirketlerin öne çıkan KAP bildirimleri:

• ASELS – Şirketin, 523 milyon euroluk sözleşme imzalandığı açıklandı.

• AEFES – 364 gün vadeli 1 miyar TL tutarında bono ihraç edildi.

• ARDYZ – Şirketin, 882.000 dolarlık iş aldığı açıklandı.

• ASTOR – Şirketin, 33,5 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

• AKBNK – 134,5 milyon dolar ve 146,0 milyon Euro olmak üzere 367 gün vadeli, 132 milyon dolar ve 5 milyon euro olmak üzere 2 yıl 2 iş günü vadeli ve 106 milyon dolar 3 yıl 2 iş günü olmak üzere sendikasyon kredisi sağlarken, kredinin maliyeti ABD Doları ve Euro cinsinden sırasıyla 367 gün için Sofr+yüzde 1,25 ve Euribor+yüzde 1,0, 2 yıl 2 gün için Sofr+yüzde 1,75 ve Euribor+yüzde 1,45ve 3 yıl 2 gün için Sofr+yüzde 2 olarak açıklandı.

• AKSEN – Kırşehir’de yer alan Alıç Depolamalı GES yatırımının işletmeye alınmasına ilişkin Bakanlık kısmi kabulünün gerçekleştirildiği, 48,17 MW kurulu güç ve 48,17 MWs depolama kapasitesi ile ticari işletmeye başlandığı açıklandı.

• AKFYE – Şirketin, 50 MWe kapasiteli Van Depolamalı GES projesine 49 yıllık üretim lisansı verildiği, yatırımların 2028 sonunda tamamlanmasıyla şirketin toplam kurulu gücünün 887 MW’tan yaklaşık 1.200 MW’a çıkarılmasının hedeflendiği açıklandı.

• AKCNS – Samsun’daki kapasite artış projesi kapsamında ÇED sürecinin başladığı açıklandı.

• ATATP – ATP Capital'in Menulux’e yatırımının tamamlandığı açıklandı.

• ALKA – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun A+(tr)’den A-(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

•BMSTL – Şirketin, 1,7 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

• BUCIM – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun A+(tr)’den A-(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

• BSOKE – Şirket bünyesinde oluşturulan Batı Garage Ar – Ge Merkezi’ne Bakanlık tarafından belge verilmesi ve teşviklerden yararlanmasının onaylandığı açıklandı.

• CEMAS – Bir yatırımcı tarafından şirket aleyhine özel denetçi atanması talebiyle açılan davanın reddine karar verildiği açıklandı.

• DCTTR – Şirketin, 2,8 milyon dolarlık Azerbaycan menşeli pamuk alım sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

• DOHOL – Kanal D Romanya’nın 109 milyon euro bedelle satışına ilişkin Pay Devir Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

• EKGYO – Şirket ile TOKİ arasındaki protokol kapsamında İstanbul Küçükçekmece Halkalı Batı 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin ikinci oturumunun bugün yapılacağı açıklandı.

• EBEBK – Şirketin 2026 yılı beklentileri kapsamında yıl sonunda Türkiye satış adedi beklentisinin 122 milyon adetten 125 milyon adete, ciro beklentisinin 41 milyar TL’den 42 milyar TL’ye yükseltildiği açıklandı.

• EREGL – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

• ECOGR – Şirketin, yüzde 100 bağlı ortaklığı Ecogreen Elektrik Enerji Üretim’in Bakanlık tarafından düzenlenecek olan YEKA yarışmalarına başvuru sürecini tamamladığı ve projelere katılmaya hak kazandığı açıklandı.

• ENERY & AHGAZ – Enerya Aydın’ın doğal gaz dağıtım lisansının Bozdoğan’ın merkez mahalleleri ile Efeler’in Tepecik ve Ovaeymir mahallelerini kapsayacak şekilde genişletilmesi kapsamında yapılan başvuru EPDK tarafından onaylandı.

• EPLAS & MZHLD – TMSF tarafından EGS Gayrimenkul ve Güçyapı’ya ait gayrimenkullerden oluşan Ege Dünya Ticaret Merkezi’nin 75 milyon dolar bedelle ihaleye çıkarıldığı, son teklifin 1 Aralık olduğu açıklandı.

• EKSUN – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

• ERBOS – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

• FORTE – Şirketin, 621.000 dolar tutarında iş aldığı açıklandı.

• GOODY – Şirketin, Şirket, Goodyear S.A.’dan aldığı 100 milyon euro faizsiz krediyi, tahsisli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek payların satış bedeliyle mahsuplaştırarak 5,56 milyar TL borcunu sermayeye dönüştüreceği açıkland.

• GUBRF – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 4 milyar TL tutarında kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

• GESAN – TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihalede şirketin 203,7 milyon TL bedelle birinci olduğu açıklandı.

• INDES – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

• ISDMR – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

• INTET – Birleşik Seracılık Ve Tarım Üretim paylarının yüzde 20’sinin satın alımı için 500.000 dolarlık pay devir sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

• MEDTR – Şirketin, Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından gerçekleştirilen ihaleye katılım sağladığı açıklandı.

• MIATK – Şirket bağlı ortaklığı Tripy Mobility’in global bir şirket ile otonom lojistik ve RoboVan teknolojileri alanında olası stratejik iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla sözleşme imzaladığı açıklandı.

• OZSUB – Şirketin, Demircili Köyü’nde 19.357 m 2 ’lik arsayı 90 milyon TL’ye aldığı açıklandı.

• PETKM – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

• RYGYO – Adana Sarıçam’da 37.257 m² kapalı alana sahip, kiralama amaçlı depo projesinin yapı ruhsatının alındığı, inşaatının 2027 yılının ikinci çeyreğinde bitmesinin planlandığı açıklandı.

• RNPOL – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun BBB(tr)’den BBB-(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

• SAYAS – Şirket tarafından Martifer - Construções Metalomecânicas’a, verdiği 588.986 euroluk teklifin müşteri tarafından onaylandığı açıklandı.

• SANKO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 230.329 adet pay 20,88 – 21,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• TCKRC – Bursa Başköy Üretim Tesisi yatırımı kapsamında inşaatın 2026 yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği açıklandı.

• TTKOM – Şirketin, 14 uluslararası bankanın iştirakiyle, 1 milyar dolar tutarında uzun vadeli bir kulüp kredisi anlaşması imzaladığı açıklandı.

• THYAO – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

• TABGD – Şirketin, 2026 yılı beklentilerinde revizyona gitmediği, yüzde 10 restoran ağı büyümesi, yüzde 8 – 10 reel gelir artışı ve yatay FAVÖK marjı beklentilerinin korunduğu açıklandı.

• ZRGYO – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

Kaynak: İnfo Yatırım

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