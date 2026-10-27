Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte Tera Portföy, Pusula Portföy ve Atlas Portföy kuruculuğundaki fonların tasfiye süreci SPK koordinasyonunda TMSF, Borsa İstanbul, MKK ve Takasbank iş birliğiyle başlatıldı.

Açıklanan takvime göre hak sahiplerine yapılacak ara ödemelerde ilk sıra unvanında "para piyasası" ibaresi yer alan fonlara verilecek.

TASFİYEYİ İKİ DEV BANKA YÜRÜTECEK

Yatırımcıların mağduriyetini gidermek ve fon malvarlıklarını nakde dönüştürmek amacıyla yetkilendirilen bankalar netleşti:

• Ziraat Bankası: Pusula Portföy ve Atlas Portföy kuruculuğundaki yatırım fonlarının tasfiye işlemlerini yürütecek.

• Türkiye İş Bankası: Tera Portföy kuruculuğundaki fonların tasfiye sürecinden sorumlu olacak.

1 MİLYON TL TAVANI VE ÖDEME KRİTERLERİ

Yatırımcılara yapılacak ara ödemelerde temel referans noktası 1 milyon TL'lik üst sınır ve hesaplanan net yatırım tutarı olacak:

• Öncelik Para Piyasası Fonlarında: Nakit dağıtımına ilk olarak likiditesi yüksek olan para piyasası fonlarından başlanacak.

• Tam Karşılama Halinde Nihai Ödeme: Bir fonun dağıtılabilir nakit tutarı yatırımcıların toplam alacağını karşılamaya yetiyorsa, süreç ara ödeme yapılmaksızın doğrudan "nihai ödeme" şeklinde sonuçlandırılabilecek.

• Karşılama Oranına Göre Dağıtım: Para piyasası dışındaki fonlarda ise dağıtılabilir nakdin toplam yükümlülüğü karşılama oranına bakılacak. Karşılama oranı en yüksek olan fonlar ile mevcut nakitle en fazla sayıda yatırımcının alacağını kapatabilecek fonlara ödeme önceliği tanınacak.

KATILMA PAYLARI HEMEN İADE ALINMAYACAK

Ara ödeme süreci yatırımcıların hak kaybı yaşamaması adına kademeli işleyecek:

• Mahsup Edilecek: Yapılan ara ödemeler, süreç bittiğinde hak kazanılacak kesin tasfiye tutarından düşülecek.

• Pay İadesi Sonda: Yatırım fonu katılma payları ara ödeme esnasında iade alınmayacak; kesin pay iadeleri nihai tasfiye ödemesi tamamlanırken gerçekleştirilecek.

• Kusurlu Kişilere Ödeme Yok: Sermaye Piyasası Kanunu’na aykırı fiillere karıştığı SPK tarafından belirlenen ve MKK tarafından tasfiye bankalarına bildirilen şahıs ve kurumlara ise tasfiye veya geri kazanım hesaplarından hiçbir ödeme aktarılmayacak.