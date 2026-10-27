Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilen 7596 sayılı "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

17 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli sayılacak olan düzenleme, tasfiye sürecindeki fonlarda parası kalan yatırımcıları korumayı ve zararların sorumlulardan tahsil edilmesini hedefliyor.

YATIRIMCILARA 1 MİLYON TL ÜST SINIRIYLA ARA ÖDEME

Kanunun getirdiği en önemli yeniliklerden biri, tasfiye sürecinin tamamlanması beklenmeden yatırımcılara "ara ödeme" imkanı tanınması oldu.

Tasfiye malvarlığındaki mevcut nakit durumuna göre hak sahiplerine 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilecek:

• 1 milyon TL’nin altındaki alacaklar: Net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında kalan yatırımcılara, mevcut alacakları kadar ödeme gerçekleştirilecek.

• 1 milyon TL ve üzerindeki alacaklar: Net yatırım tutarı 1 milyon lira veya üzerinde olan hak sahipleri için ilk etapta azami 1 milyon lira ara ödeme tavanı uygulanacak.

• Yapılan ara ödemeler, süreç sonunda hesaplanacak kesin tasfiye alacaklarından düşülecek.

ÖDEME TAKVİMİ İÇİN SIRA SPK’DA

Ödemelerin ne zaman başlayacağı, hangi fonları kapsayacağı ve uygulama takvimi SPK’nin yayımlayacağı usul ve esaslarla netlik kazanacak.

Mevcut nakdin yetersiz kalması halinde SPK, önceliği alacağı en düşük olan küçük yatırımcılara verme yetkisine sahip olacak veya tüm yatırımcılar için taban bir ödeme tutarı belirleyebilecek.

TAKILAN TEFAS TALİMATLARI DA KAPSAMA ALINDI

Fonların temerrüde düşmesi veya pay fiyatlarının açıklanamaması sebebiyle Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlemi askıda kalan yatırımcılar da unutulmadı.

17 Eylül 2026 ve öncesinde satış talimatı vermesine rağmen işlemi gerçekleşmeyen ve payları bloke edilen kişiler doğrudan fon pay sahibi kabul edilerek tasfiye haklarından yararlandırılacak.

ENFLASYON KORUMASI VE MKK HESABI

Tasfiye edilen varlıkların hak sahiplerinin alacaklarını karşılamaya yetmemesi durumunda, paranın zaman değerini korumak adına enflasyon düzeltmesi devreye girecek.

Yatırımcıların fona giriş ve çıkış yaptıkları tarihler arasındaki tutarlar; TÜİK tarafından açıklanan TÜFE ve Yİ-ÜFE oranlarının aritmetik ortalaması alınarak güncellenecek. Bu hesaplama süreci Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yürütülecek.

ZARARLAR SORUMLULARDAN TAHSİL EDİLECEK, SÜRECİ TMSF YÖNETECEK

Fonlardan hukuka aykırı şekilde çıkarılan malvarlıklarının geri kazandırılması ve fon zararlarının karşılanmasında birincil muhatap, fonu kuran veya yöneten portföy yönetim şirketleri olacak.

Zararın bu kurumlardan tahsil edilememesi durumunda, SPK tarafından kusurlu bulunan diğer gerçek ve tüzel kişilerin malvarlıklarına gidilecek.

Bu takip ve tahsilat süreçlerini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetecek. Yargı kararlarıyla el konulan veya iadesine karar verilen varlıklar, TMSF bünyesinde her fon adına açılacak özel "geri kazanım hesaplarında" toplanacak.

Tasfiyesi tamamen biten fonlarda sonradan tahsil edilen tutarlar ise hak sahiplerine Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) aracılığıyla aktarılacak.