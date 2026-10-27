Ortalama yüzde 10 civarında gerçekleşen zam sonrasında ailenin en uygun fiyatlı giriş modeli 31.999 TL’ye yükselirken, tepe model 13 inç iPad Pro M5’in fiyat etiketi 100 bin TL sınırını aşarak 107.999 TL seviyesine çıktı.

iPhone, MacBook, Apple Watch ve AirPods ürün gamında herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmezken, zam yalnızca tablet kategorisiyle sınırlı kaldı.

GİRİŞ SEVİYESİNDE 5 AYDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Haziran 2026’da tabletlerine yaklaşık yüzde 25 oranında fiyat güncellemesi yapan Apple, son artışla birlikte en uygun fiyatlı iPad modelinde 5 ay içerisinde toplamda yaklaşık yüzde 40'lık bir yükselişe imza atmış oldu.

Yeni tanıtılan A20 Pro çipli 8,5 inç iPad Mini ise Türkiye pazarına 48.999 TL'lik başlangıç fiyatıyla giriş yaptı.

ZAM SONRASI GÜNCEL İPAD FİYAT LİSTESİ

Model Depolama Eski Fiyat Güncel Satış Fiyatı 11 inç iPad (A16) 128 GB 29.999 TL 31.999 TL 11 inç iPad Air (M4) 128 GB 47.999 TL 52.499 TL 8,5 inç iPad Mini (A20 Pro) 128 GB (Yeni Ürün) 48.999 TL 11 inç iPad Pro (M5) 256 GB — 85.999 TL 13 inç iPad Pro (M5) 256 GB 92.999 TL 107.999 TL

Piyasa uzmanları, döviz kuru hareketliliği ve küresel maliyet baskılarının önümüzdeki dönemde diğer donanım kategorilerine de yansıyıp yansımayacağını yakından izliyor.