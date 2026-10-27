Uluslararası piyasalardaki Brent petrol oynaklığı ve döviz kurlarındaki dalgalı seyir akaryakıt tabelalarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 1 Kasım itibarıyla ÖTV matrahlarındaki düzenleme ve Eşel Mobil Sistemi’nin devreden çıkarılacak olması nedeniyle akaryakıta çifte zam kapıda. Yeni ayla birlikte benzinin litresine 4,15 TL, motorinin litresine ise 3,60 TL artış yansıması bekleniyor.

Beklenen zam dalgası öncesinde 27 Ekim 2026 Salı günü itibarıyla üç büyük ildeki serbest piyasa pompa satış fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

27 EKİM 2026 BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 76,30 TL

Motorin litre fiyatı: 96,80 TL

LPG litre fiyatı: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 76,10 TL

Motorin litre fiyatı: 96,60 TL

LPG litre fiyatı: 40,60 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 77,30 TL

Motorin litre fiyatı: 97,90 TL

LPG litre fiyatı: 41,29 TL

İzmir