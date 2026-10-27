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Araç sahipleri yeni güne pompada güncel fiyatları araştırarak başlarken, sektör kulislerinden gelen haberler sürücüleri tedirgin etti.

Uluslararası piyasalardaki Brent petrol oynaklığı ve döviz kurlarındaki dalgalı seyir akaryakıt tabelalarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 1 Kasım itibarıyla ÖTV matrahlarındaki düzenleme ve Eşel Mobil Sistemi’nin devreden çıkarılacak olması nedeniyle akaryakıta çifte zam kapıda. Yeni ayla birlikte benzinin litresine 4,15 TL, motorinin litresine ise 3,60 TL artış yansıması bekleniyor.

Beklenen zam dalgası öncesinde 27 Ekim 2026 Salı günü itibarıyla üç büyük ildeki serbest piyasa pompa satış fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

Akaryakıtta zam fırtınası kapıda: 27 Ekim güncel fiyatlar, Görsel 1

27 EKİM 2026 BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin litre fiyatı: 76,30 TL
  • Motorin litre fiyatı: 96,80 TL
  • LPG litre fiyatı: 41,20 TL

Akaryakıtta zam fırtınası kapıda: 27 Ekim güncel fiyatlar, Görsel 2

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin litre fiyatı: 76,10 TL
  • Motorin litre fiyatı: 96,60 TL
  • LPG litre fiyatı: 40,60 TL

Akaryakıtta zam fırtınası kapıda: 27 Ekim güncel fiyatlar, Görsel 3

Ankara

  • Benzin litre fiyatı: 77,30 TL
  • Motorin litre fiyatı: 97,90 TL
  • LPG litre fiyatı: 41,29 TL

Akaryakıtta zam fırtınası kapıda: 27 Ekim güncel fiyatlar, Görsel 4

İzmir

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