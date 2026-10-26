Benzine geçen hafta art arda gelen indirimden sonra dev zam haberi bugün gündemde.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülen düzenleme kapsamında benzin grubunda litre başına 4,15 TL, motorinde ise 3,60 TL seviyesinde maliyet artışı hesaplandı.

TARİH HAFTA SONUNA DENK GELİYOR: POMPAYA NE ZAMAN YANSIYACAK?

Zam takviminin 1 Kasım Pazar gününe denk gelmesi, fiyat güncellemesinin hangi gün yürürlüğe gireceği konusunda soru işaretlerine yol açtı.

Akaryakıt dağıtım piyasasındaki genel teamüllere dikkat çeken uzmanlar, hafta sonu piyasaların işlem görmemesi nedeniyle cuma günü netleşen rakamların genellikle yeni haftanın ilk iş gününde tabelaya yansıtıldığını hatırlatıyor.

Uygulamanın bu kez pazar gecesi mi yoksa pazartesi gününün ilk saatlerinde mi tabelaya gireceği konusu, dağıtım şirketleri ve ilgili otoritelerin son kararıyla netleşecek. Fiyat artışının resmiyet kazanması halinde istasyon tabelaları kasım ayının ilk günleriyle birlikte güncellenecek.

26 EKİM 2026 BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 76,30 TL

Motorin litre fiyatı: 96,80 TL

LPG litre fiyatı: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 76,10 TL

Motorin litre fiyatı: 96,60 TL

LPG litre fiyatı: 40,60 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 77,30 TL

Motorin litre fiyatı: 97,90 TL

LPG litre fiyatı: 41,29 TL

İzmir