Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) nitelikli yatırımcılar için finansal varlık sınırını 10 milyon TL'den 50 milyon TL'ye yükseltmesinin ardından düzenlemenin serbest fonlara etkisi gündeme geldi. FonTurkey Kurucusu Onur Duygu, yeni şartların mevcut nitelikli yatırımcıların fon alımlarını da etkileyebileceğini belirterek, serbest fonlara erişimin zorlaşacağını ifade etti.

"DOĞRU BİR KARAR ASLINDA NİTELİKLİ YATIRIMCI AÇISINDAN BAKILDIĞINDA"

Yeni düzenlemeyi değerlendiren FonTurkey Kurucusu Onur Duygu, nitelikli yatırımcı sınırının daha önce de artırıldığını hatırlatarak, "Burada aslında en önemli madde nitelikli yatırımcılarla ilgili olarak sınırların birazcık daha genişletilmesi, 50 milyona çıkartılması. Bu zaten geçtiğimiz dönemde 1 milyondan 10 milyona çıkartılmıştı. Şimdi 50 milyona çıkartıldığını görüyoruz. Doğru bir karar aslında nitelikli yatırımcı açısından bakıldığında. Tabii biraz geç de oldu. Yani birçok yatırımcının aslında bu anlamda bu serbest fonlardaki negatif durumdan etkilendiğini gördük" dedi.

MEVCUT NİTELİKLİ YATIRIMCILAR İÇİN NE DEĞİŞİYOR?

Önceki düzenlemede mevcut nitelikli yatırımcıların statülerinin korunduğunu belirten Duygu, yeni düzenlemedeki belgelendirme şartına ilişkin, "Daha sonra 10 milyona, bu arttırıldığı noktada şöyle bir zorunluluk geldi: Nitelikli yatırımcı olacaklar için bu 10 milyonun belgelendirilmesi gerekiyor. Yani 10 milyon varlığınızın belgelenmesi gerekiyordu, ama mevcut nitelikli yatırımcılar yine nitelikli yatırımcı konumunu koruyordu. Dolayısıyla burada da bir değişiklik yoktu." ifadelerini kullandı.

Duygu, "Şimdi gelen değişiklik ile beraber 50 milyona çıktı. Yine belgeyle de göstermek zorundayım 50 milyon ve üzeri varlığımın olduğunu. Eğer eskiden nitelikli yatırımcı tanımım varsa, yeni alım yapmak için tekrar 50 milyonda göstermem gerekiyor. Bence en önemli değişiklik bu. Bu anlamda sektöre farklılık yaratacaktır. Biraz serbest fonlara erişim artık bu noktadan sonra çok zorlu bir hale geliyor." dedi.

"ALIŞ YÖNÜNDE HERHANGİ BİR AKSİYON ALAMAYACAK"

Mevcut yatırımcıların yeni alımlarda karşılaşabileceği sınırlamalara işaret eden Duygu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla şu an nitelikli yatırımcı olan yani 10 milyon üzeri varlığa sahip olup eskiden kalma nitelikli yatırımcı olanlar yeni alımlarda 50 milyon üzeri varlığa sahip olduğunu gösterecek ya da satış yönünde sadece, aksiyon alabilecek. Yani alış yönünde herhangi bir aksiyon alamayacak. Bu bence önemli noktalardan bir tanesi."

"SERBEST FONLARDA DA CİDDİ BİR ÇIKIŞ VAR"

Serbest fon piyasasındaki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Duygu, yeni alım şartlarının yatırımcıların satış kararlarını etkileyebileceğini belirtti.

Duygu, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Şunu da dikkate almakta fayda var Bundan sonra yeni alımlarda 50 milyon isteneceği için şu an belki en azından yatırımcılar bir noktada serbest fonlarını da satmaktan biraz daha imtina edebilirler belli noktalarda, belli fonlar için söylüyorum tabii ki bunu. Özellikle geçen sene çok fazla döviz fonlarını konuşmuştuk. Serbest döviz fonları biraz daha ağırlıklı olarak işte geçen senenin büyüme hikayesi serbest döviz fonlarıydı. Buralarda şu an her fonda çıkış olduğunu dikkate alırsak serbest fonlarda da ciddi bir çıkış var. Ve bu açıdan belki biraz bunun etkisi olabilir. Yeni alımlar tabii ki çok sınırlı olacaktır."

"BİRAZ DAHA ZOR BİR DÖNEM GELECEK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Düzenlemenin portföy yönetim sektörü üzerindeki olası sonuçlarına da değinen Duygu, serbest fonların yeni koşullardan olumsuz etkilenebileceğini belirtti.

Duygu, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

"Portföy yönetim sektörü açısından bakıldığında serbest fon tarafı zaten yeni gelen düzenlemeyle beraber çok negatif etkilenmişti. Serbest fonlar artık bu noktada çok fazla karşımıza çıkmayacak diyorduk. Bununla beraber artık iyice serbest fonlarda biraz daha zor bir dönem gelecek gibi gözüküyor. En azından onu söyleyebiliriz"

(CNBC-E)