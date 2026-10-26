Rekabet Kurumu, Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen odun satış ihalelerine yönelik soruşturmasını tamamladı. MDF ve yonga levha sektöründe faaliyet gösteren 7 şirketin ihale süreçlerinde danışıklı hareket ederek rekabet kurallarını ihlal ettiği belirlendi. Şirketlere toplam 1 milyar 329 milyon 849 bin 469 TL idari para cezası uygulandı. En yüksek cezalar ise Kastamonu Entegre ve Yıldız Entegre'ye verildi.

Ceza uygulanan şirketler arasında, Borsa İstanbul'da işlem gören BERA Holding'in halka arz hazırlığındaki bağlı ortaklığı Divapan Entegre de bulunuyor.

REKABET KURUMU 7 ŞİRKETE CEZA KESTİ

Rekabet Kurumu, Orman Genel Müdürlüğünün düzenlediği oduna dayalı ürün satış ihalelerinde şirketlerin rekabet kurallarına uygun hareket edip etmediğini inceledi.

Soruşturma sonucunda, MDF ve yonga levha üretiminde kullanılan odunun teminine ilişkin ihalelerde şirketlerin bağımsız şekilde rekabet etmek yerine danışıklı hareket ettikleri tespit edildi.

Rekabet Kurulu, rekabeti kısıtlayıcı uygulamalar nedeniyle 7 şirkete idari para cezası verilmesine karar verdi.

EN YÜKSEK CEZA KASTAMONU ENTEGRE'YE KESİLDİ

Soruşturma kapsamında en yüksek idari para cezası Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye uygulandı.

Şirkete 514 milyon 840 bin 565 TL ceza kesilirken Yıldız Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında 469 milyon 894 bin 576 TL idari para cezasına hükmedildi.

Kronospan Orman Ürünleri ise 148 milyon 58 bin 491 TL ile en yüksek ceza uygulanan üçüncü şirket oldu.

CEZA ALAN ŞİRKETLER ARASINDA BERA HOLDİNG'İN İŞTİRAKİ DE VAR

Rekabet Kurumu'nun idari para cezası uyguladığı şirketler arasında Borsa İstanbul'da BERA koduyla işlem gören BERA Holding'in yüzde 100 bağlı ortaklığı Divapan Entegre Ağaç Panel Sanayi ve Ticaret A.Ş. de yer aldı.

Orman Genel Müdürlüğü'nün odun satış ihalelerine yönelik rekabet soruşturması kapsamında Divapan Entegre'ye 23 milyon 276 bin 761 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan BERA Holding, 12 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Divapan Entegre'nin halka arz hazırlıklarına ilişkin önemli bir adım atıldığını duyurmuştu.

Şirket, Divapan'ın esas sözleşmesinin sermaye piyasası mevzuatına uygun hâle getirilmesi amacıyla hazırlanan değişiklik tasarısının onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurulduğunu bildirmişti.

İŞTE REKABET KURUMUNDAN CEZA ALAN 7 ŞİRKET

Şirket İdari para cezası Kastamonu Entegre 514.840.565 TL Yıldız Entegre 469.894.576 TL Kronospan Orman Ürünleri 148.058.491 TL Çamsan Ordu 88.355.667 TL Çamsan Entegre 57.489.281 TL Vezirköprü Orman Ürünleri 27.934.128 TL Divapan Entegre 23.276.761 TL Toplam 1.329.849.469 TL

6 ŞİRKET UZLAŞMAYA GİTTİ

Rekabet Kurumunun yürüttüğü soruşturmada şirketlerden altısı uzlaşma yoluna gitti.

Kastamonu Entegre, Kronospan, Çamsan Ordu, Çamsan Entegre, Vezirköprü Orman Ürünleri ve Divapan hakkında yürütülen soruşturma, uzlaşma usulüyle tamamlandı.

Yıldız Entegre hakkındaki inceleme ise olağan soruşturma kapsamında sonuçlandırıldı.

Böylece 7 şirkete ilişkin idari yaptırım süreci tamamlanmış oldu.

ODUN İHALELERİNDE REKABET İHLALİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturmanın merkezinde, Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen odun satış ihaleleri yer aldı.

Bu ihalelerde satılan odun, başta MDF ve yonga levha olmak üzere mobilya, mutfak dolabı, ev dekorasyonu ve çeşitli ahşap ürünlerinin üretiminde ham madde olarak kullanılıyor.

Rekabet Kurumunun incelemesinde, şirketlerin ihalelerde birbirlerinden bağımsız teklifler vermek yerine danışıklı hareket ederek rekabeti kısıtladığı sonucuna ulaşıldı.

Kurumun verdiği idari para cezalarıyla birlikte MDF ve yonga levha sektöründeki rekabet soruşturması tamamlandı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.