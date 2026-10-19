Borsa İstanbul'da işlem gören Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (KZBGY), Marmaris'teki projesi nedeniyle karşı karşıya kaldığı yaklaşık 2,7 milyar TL'lik idari para cezasına ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandığını duyurdu. Marmaris Belediyesi'nin cezanın iptaline yönelik mahkeme kararına yaptığı istinaf başvurusu reddedildi. Böylece milyarlarca liralık cezaya ilişkin yargı sürecinde bir karar daha şirket lehine sonuçlandı.

KZBGY'NİN 2,7 MİLYAR TL'LİK CEZASINDA YENİ GELİŞME

Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (KZBGY), Marmaris'te yürüttüğü projesi nedeniyle uygulanan 2 milyar 677 milyon 149 bin 516 TL tutarındaki idari para cezasına ilişkin hukuki süreçte yeni bir karar alındığını açıkladı.

Marmaris Belediye Encümeni tarafından verilen idari para cezasının ardından şirket, söz konusu işlemin iptali için yargıya başvurmuştu.

Muğla 2. İdare Mahkemesi, daha önce yürütmesini durdurduğu işlemin hukuka uygun olmadığına hükmederek cezanın iptaline karar vermişti.

MARMARİS BELEDİYESİ'NİN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

İlk derece mahkemesinin iptal kararının ardından Marmaris Belediyesi, kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

Ancak İzmir Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi, belediyenin istinaf başvurusunu reddetti.

Böylece 2 milyar 677 milyon 149 bin 516 TL tutarındaki idari para cezasının iptaline ilişkin karar, istinaf aşamasında da Kızılbük GYO lehine sonuçlandı.

2,7 MİLYAR TL'LİK CEZADA SÜREÇ TAMAMLANDI MI?

İstinaf başvurusunun reddedilmesine rağmen hukuki süreç henüz kesin olarak sona ermedi.

Şirketin açıklamasına göre karar, Danıştay nezdinde temyiz yoluna açık bulunuyor.

Bu nedenle yaklaşık 2,7 milyar TL'lik idari para cezasının iptaline ilişkin kararın kesinleştiğini söylemek için henüz erken.