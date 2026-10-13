Borsa İstanbul'da AKBNK koduyla işlem gören Türkiye'nin ünlü bankalarından Akbank T.A.Ş., Rekabet Kurulu tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Banka, iş gücü piyasalarındaki rekabet koşullarına yönelik başlatılan soruşturmanın uzlaşma usulüyle sonlandırıldığını ve bu kapsamda 1,7 milyar TL'yi aşan idari para cezası ödeyeceğini duyurdu.

AKBANK'A 1 MİLYAR 713 MİLYON TL CEZA

Akbank tarafından 12 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Rekabet Kurulu'nun bankanın da aralarında bulunduğu bazı bankalar, finansal kuruluşlar ve diğer şirketler hakkında iş gücü piyasalarına yönelik soruşturma açtığı hatırlatıldı.

Soruşturma kapsamında Rekabet Kurulu'nun 26-30/899-383 sayılı kararı doğrultusunda Akbank bakımından uzlaşma usulünün uygulanmasına karar verildi.

Bu kapsamda bankanın ödeyeceği idari para cezası 1.713.897.558 TL olarak açıklandı.

SORUŞTURMA UZLAŞMAYLA SONUÇLANDI

Akbank'ın açıklamasına göre Rekabet Kurulu tarafından yürütülen süreç, banka açısından uzlaşma yoluyla sonlandırıldı.

Banka, belirlenen idari para cezasının ödenmesiyle sürecin tamamlanacağını bildirdi.

Uzlaşma kararıyla birlikte Akbank açısından soruşturmanın idari para cezası ödenerek sonuçlandırılması öngörülüyor.

AKBNK HİSSELERİ NE DURUMDA?

Borsa İstanbul'da AKBNK koduyla işlem gören Akbank hisseleri, 12 Ekim Pazartesi gününü yüzde 0,74 değer kazancıyla 68,35 TL'den tamamladı. Gün içerisinde 68,55 TL'yi gören hissede yaklaşık 5,86 milyar TL'lik işlem hacmi gerçekleşti.