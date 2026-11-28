Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 27 Kasım 2026 tarihli ve 2026/86 sayılı haftalık bülteninde Golden Global Yatırım Bankası AŞ'ye ilişkin yeni kararını açıkladı.

Daha önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından faaliyet izni kaldırılan bankanın, 27 Kasım itibarıyla sermaye piyasası faaliyetleri de durduruldu.

BDDK FAALİYET İZNİNİ KALDIRMIŞTI

BDDK, 4 Kasım 2026 tarihinde aldığı kararla Golden Global Yatırım Bankası'nın faaliyet iznini kaldırmıştı. Söz konusu karar 6 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Karar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında alınmıştı.

ABD YAPTIRIM LİSTESİNE ALMIŞTI

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), 4 Eylül 2026 tarihinde Golden Global Yatırım Bankası, Golden Global Portföy Yönetimi ve Golden Global Varlık Kiralama'yı yaptırım listesine dahil etmişti.

ABD yönetimi, bankanın İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü ile bağlantılı finansal işlemlere aracılık ettiğini ve İran'ın petrol gelirlerinin uluslararası finans sistemi üzerinden aktarılmasına yardımcı olduğunu ileri sürmüştü.

Golden Global Yatırım Bankası ise söz konusu iddiaları reddederek yaptırım kararında adı geçen kişi ve kuruluşların müşterisi olmadığını ve bu taraflarla herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini açıklamıştı.

YÜZDE 99,98'LİK PAYA İLİŞKİN ORTAKLIK HAKLARI TMSF'YE DEVREDİLMİŞTİ

BDDK, 16 Eylül 2026 tarihinde bankanın sermayesinin yüzde 99,98'ine karşılık gelen paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına karar vermişti.

GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI NE ZAMAN KURULDU?

2019 yılında kurulan ve 2020 yılında faaliyetlerine başlayan Golden Global Yatırım Bankası, faizsiz finansman modeliyle özellikle dış ticaret finansmanı alanında hizmet veriyordu.

BDDK'nın faaliyet iznini kaldırmasının ardından SPK'nın son kararıyla bankanın sermaye piyasası faaliyetleri de durdurulmuş oldu.