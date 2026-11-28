Borsa İstanbul'da yılın son ayında temettü yatırımcılarını milyarlarca liralık nakit kar payı ödemesi bekliyor. Aralık 2026 temettü takvimine göre 14 şirketin toplam 14 milyar 408 milyon 346 bin 992 TL tutarında nakit kar payı dağıtması planlanıyor.

Toplam temettü tutarında 7,48 milyar TL ile Turkcell ilk sırada yer alırken, BİM ve OYAK Çimento da milyarlarca liralık ödemeleriyle öne çıkıyor. Hisse başına net temettü tutarında ise 3,95 TL ile Aygaz listenin zirvesinde bulunuyor.

ARALIK 2026 TEMETTÜ TAKVİMİ

Aralık ayında temettü dağıtacak hisseler şöyle sıralandı;

Hisse kodu Temettü tarihi Dağıtılacak nakit kar payı Hisse başına net temettü SUMAS 7 Aralık 11.475.000,00 TL 1,84 TL OYAKC 7 Aralık 2.163.498.324,00 TL 0,43 TL TCELL 9 Aralık 7.480.000.000,00 TL 3,40 TL BVSAN 15 Aralık 23.217.887,20 TL 0,62 TL EBEBK 15 Aralık 85.000.000,00 TL 0,53 TL YIGIT 15 Aralık 55.556.706,23 TL 0,19 TL BIMAS 16 Aralık 2.550.000.000,00 TL 2,13 TL NTHOL 16 Aralık 425.000.000,00 TL 0,85 TL BEGYO 21 Aralık 15.000.000,00 TL 0,02 TL SDTTR 23 Aralık 4.496.177,40 TL 0,01 TL AYGAZ 23 Aralık 993.627.897,30 TL 3,95 TL SRVGY 25 Aralık 250.000.000,00 TL 0,08 TL MEDTR 28 Aralık 11.475.000,00 TL 0,10 TL GWIND 31 Aralık 340.000.000,00 TL 0,63 TL

TURKCELL 7,48 MİLYAR TL TEMETTÜ DAĞITACAK

Aralık ayında en yüksek tutarlı nakit kar payı ödemesini Turkcell (TCELL) gerçekleştirecek. Şirket, 9 Aralık'ta toplam 7,48 milyar TL nakit kar payı dağıtacak. Yatırımcılar hisse başına net 3,40 TL temettü alacak.

Turkcell'i 2,55 milyar TL ile BİM (BIMAS) ve 2,16 milyar TL ile OYAK Çimento (OYAKC) takip edecek.

ÜÇ ŞİRKETTEN 12 MİLYAR TL'Yİ AŞAN TEMETTÜ

Turkcell, BİM ve OYAK Çimento'nun aralık ayında gerçekleştirmesi planlanan toplam nakit kar payı ödemesi 12,19 milyar TL'ye ulaşıyor. Üç şirket, aralık ayı için listelenen toplam temettü tutarının yaklaşık yüzde 85'ini oluşturuyor.

HİSSE BAŞINA EN YÜKSEK TEMETTÜYÜ AYGAZ VERECEK

Aralık ayında hisse başına net temettü tutarı en yüksek beş şirket şöyle sıralandı:

Hisse kodu Hisse başına net temettü AYGAZ 3,95 TL TCELL 3,40 TL BIMAS 2,13 TL SUMAS 1,84 TL NTHOL 0,85 TL

YILIN SON TEMETTÜSÜ GALATA WIND'DEN

Yılın son temettü dağıtımını Galata Wind Enerji (GWIND) gerçekleştirecek. Şirketin 31 Aralık 2026 tarihinde toplam 340 milyon TL nakit kar payı dağıtması planlanırken yatırımcılara hisse başına net 0,63 TL ödeme yapılacak.

TEMETTÜ ALMAK İÇİN HİSSE NE ZAMAN ALINMALI?

Yatırımcıların temettü ödemesinden yararlanabilmesi için ilgili şirketin temettü hak kullanım tarihinden önceki son işlem gününün kapanışında hisseyi portföyünde bulundurması gerekiyor.

Temettü tarihleri ve ödeme tutarları şirketlerin KAP üzerinden yapacağı yeni açıklamalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.