Borsa İstanbul'da 23-27 Kasım 2026 haftasında BIST 100 endeksi yüzde 1,39 değer kaybederek 10.977,01 puandan kapanış yaptı. İş Yatırım üzerinden gerçekleştirilen haftalık işlemlerde ise 878 milyon 595 bin 71 TL net satış kaydedildi.

Bankacılık hisselerinin sert değer kaybettiği haftada İş Yatırım'ın alım listesinin ilk üç sırasında Akbank, İş Bankası ve Yapı Kredi yer aldı. Satış tarafında ise ASELSAN'da gerçekleştirilen 1,38 milyar TL'lik net satış dikkat çekti.

İŞ YATIRIM'IN HAFTALIK EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

İş Yatırım üzerinden en fazla net alım yapılan hisse 791,5 milyon TL ile Akbank (AKBNK) oldu. Akbank'ı 743,9 milyon TL ile İş Bankası (ISCTR) ve 620,4 milyon TL ile Yapı Kredi (YKBNK) takip etti.

İşlem kodu Net alım (TL) Pay (%) Maliyet (TL) AKBNK 791.506.932,60 13,58 60,603 ISCTR 743.918.934,25 12,76 11,846 YKBNK 620.434.935,32 10,64 32,961 GMSTR 528.593.767,20 9,07 431,72 ISGLK 527.952.533,00 9,06 612,717 Diğer 2.617.915.085,51 44,90 -

GMSTR, QNB Portföy Gümüş Katılım Borsa Yatırım Fonu'dur. Hisse senedi değildir ancak Borsa İstanbul'da hisse senedi gibi alınıp satılabilir. Fiziki gümüşe dayalı bir yatırım fonudur.

İŞ YATIRIM'IN HAFTALIK EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Satış listesinin zirvesinde 1 milyar 380 milyon TL ile ASELSAN (ASELS) yer aldı. Migros (MGROS) 781,7 milyon TL ile ikinci sırada bulunurken ZGOLD kodlu yatırım aracı 547,2 milyon TL'lik net satışla üçüncü oldu.

İşlem kodu Net satış (TL) Pay (%) Maliyet (TL) ASELS 1.380.444.477,00 20,58 323,09 MGROS 781.757.482,00 11,65 413,854 ZGOLD 547.205.533,50 8,16 617,15 ASTOR 455.242.877,20 6,79 155,575 TAVHL 430.052.770,50 6,41 284,999 Diğer 3.114.214.118,93 46,42 -

ZGOLD, Ziraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu'dur. GMSTR gibi hisse senedi değildir ancak Borsa İstanbul'da hisse senedi gibi alınıp satılabilir. Altın ve altına dayalı yatırım araçlarına yatırım yapar.

BOFA SATARKEN İŞ YATIRIM BANKA HİSSELERİNDE ALICI OLDU

Bankacılık hisselerinde sert kayıpların yaşandığı haftada Bank of America ve İş Yatırım'ın işlem dağılımlarındaki ayrışma dikkat çekti.

BofA'nın satış tarafında yer aldığı Akbank, İş Bankası ve Yapı Kredi hisselerinde İş Yatırım üzerinden toplam 2 milyar 155 milyon 860 bin 802 TL net alım gerçekleştirildi.

Söz konusu üç banka hissesi, İş Yatırım'ın haftalık net alım dağılımının yüzde 36,98'ini oluşturdu.

ASELSAN'DA 1,38 MİLYAR TL'LİK NET SATIŞ

İş Yatırım üzerinden ASELSAN hisselerinde 323,09 TL ortalama maliyetle 4 milyon 272 bin 628 lot net satış gerçekleştirildi.

Aynı hafta Bank of America üzerinden ASELSAN hisselerinde yaklaşık 520 milyon TL net alım yapılması, iki aracı kurumun işlem dağılımlarındaki farklılığı ortaya koydu.

ASELSAN tek başına İş Yatırım'ın haftalık net satış dağılımının yüzde 20,58'ini oluşturdu.

Veriler, İş Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilen müşteri işlemlerini de kapsamakta olup kurumun kendi portföy hareketlerini tek başına yansıtmamaktadır.

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