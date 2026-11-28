Borsa İstanbul'da 23-27 Kasım 2026 haftasında halka açık şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamalarda yurt dışı siparişleri, yeni iş anlaşmaları, yatırımlar ve sermaye artırımları dikkat çekti.

Borusan Boru'nun ABD'de aldığı yaklaşık 127 milyon dolarlık sipariş, Kıraç Galvaniz'in Bulgaristan'daki 32,125 milyon euroluk sözleşmesi ve Katmerciler'in 24,399 milyon dolarlık yurt dışı siparişi haftanın öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı.

23 KASIM PAZARTESİ ÖNE ÇIKAN KAP AÇIKLAMALARI

DOF Robotik (DOFRB): Şirket, 17-20 Kasım tarihleri arasında ABD'nin Orlando kentinde gerçekleştirilen IAAPA Expo Orlando 2026 fuarında uluslararası müşterileriyle toplam 12.325.250 dolarlık satış anlaşması imzaladığını açıkladı.

Özyaşar Tel (OZYSR): Şirket ve bağlı ortaklıkları, yurt içinden yaklaşık 2,3 milyon dolar, yurt dışından ise 3,1 milyon euro tutarında yeni sipariş aldı. Teslimatların Kasım-Aralık 2026 döneminde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

CW Enerji (CWENE): Şirketin ABD'deki bağlı ortaklığı CW Energy USA, güneş enerjisi paneli satışına ilişkin KDV hariç 1.679.693,75 dolarlık sözleşme imzaladı.

Beta Enerji (BETAE): Şirketin bağlı ortaklığı Beta Enerji Europe GmbH, Almanya'daki bir batarya enerji depolama projesinde kullanılmak üzere 55 MVA gücünde transformatör üretimi ve tedarikine ilişkin 898.750 euroluk sözleşme imzaladı.

İş Bankası (ISCTR): Banka, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 5 yıl 1 aya kadar vadeli toplam 151,5 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzaladı. Finansmanın 51,5 milyon eurosu genç girişimcilerin, 100 milyon eurosu ise yeşil dönüşüm yatırımlarının desteklenmesinde kullanılacak.

24 KASIM SALI ÖNE ÇIKAN KAP AÇIKLAMALARI

ARD Bilişim (ARDYZ): Şirket, yapay zeka destekli güvenlik cihazları ve toplu taşıma araçlarının dijital dönüşümüne yönelik proje kapsamında KDV dahil 1.605.984 euro (89.237.304 TL) tutarında sipariş aldı.

Karel Elektronik (KAREL): Suudi Arabistan'da savunma elektroniği alanında faaliyet gösteren bir şirketle savunma haberleşme ürünlerinin teslimatına ilişkin 4.534.760 dolarlık sözleşme imzalandı.

Çuhadaroğlu Metal (CUSAN): Şirketin bağlı ortaklığı Çuhadaroğlu Alüminyum ile Aypara Development LLC arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Crescent Development Project – La Luna projesine yönelik 2.421.044,87 euroluk ürün tedarik sözleşmesi imzalandı.

Turkcell (TCELL): Şirket, bağlı ortaklığı Turkcell Dijital Sigorta'nın hisselerinin tamamının 8,5 milyon dolar karşılığında KVK Teknoloji Ürünleri ve Ticaret AŞ'ye devredilmesi için sözleşme imzaladı. İşlemin tamamlanması resmi kurum onaylarına ve kapanış koşullarına bağlı olacak.

Gersan Elektrik (GEREL): Global Corporate Finance ile mevcut payların alımına ilişkin 1,75 milyar TL tutarındaki pay alım taahhüdü kapsamında nihai sözleşme imzalandı. Şirket, 27 Kasım'da pay satış bilgi formunun onaylanması amacıyla SPK'ya başvurdu.

25 KASIM ÇARŞAMBA ÖNE ÇIKAN KAP AÇIKLAMALARI

Borusan Boru (BRSAN): Şirketin ABD'deki bağlı ortaklığı Borusan Berg Pipe, yaklaşık 127 milyon dolar tutarında yeni satış siparişi aldı. Siparişlerin 2027 yılında üretilerek sevk edilmesi ve aynı yıl konsolide gelirlere yansıması öngörülüyor.

Katmerciler (KATMR): Şirket, yurt dışından 24.399.000 dolar tutarında Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) siparişi aldığını açıkladı. Teslimatlar 2027 yılı içerisinde tamamlanacak.

Beta Enerji (BETAE): Danimarka'daki bir enerji depolama projesi için 546.500 euro, Azerbaycan'daki Sumgayıt Organize Sanayi Bölgesi için 756.500 dolar tutarında iki transformatör sözleşmesi imzalandı. Sözleşmelerin toplam bedeli 68.408.878 TL olup şirketin 2025 yılı satış hasılatının yüzde 1,46'sına karşılık geliyor.

DCT Trading (DCTTR): Şirket, stoklarında bulunan Türk pamuklarının satışı için yurt içinde iki ayrı alıcıyla toplam 28,8 milyon TL tutarında sözleşme imzaladı.

Kocaer Çelik (KCAER): Sivil havacılık ve yapay zeka alanlarında faaliyet gösterecek 50 milyon TL sermayeli yeni şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

26 KASIM PERŞEMBE ÖNE ÇIKAN KAP AÇIKLAMALARI

Kıraç Galvaniz (TCKRC): Şirket, Bulgaristan'da oluşturduğu konsorsiyum aracılığıyla KDV hariç 32.125.000 euro bedelli yol güvenliği sözleşmesi imzaladı. Bir yıl süreli sözleşme, Bulgaristan'ın kuzeybatı ve güneybatı bölgelerindeki yol güvenlik sistemlerinin bakım ve onarımını kapsıyor.

Girişim Elektrik (GESAN): Şirket, Türkiye Elektrik İletim AŞ'den (TEİAŞ) 70 bin adet cam izolatör için 29.540.000 TL tutarında ilave sipariş aldı.

İntetra Teknoloji (INTET): Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ve Bağlantı Yolları Projesi kapsamında akıllı ulaşım sistemlerine ilişkin asıl sözleşmenin imza süreci tamamlandı. Sözleşme bedelinin şirketin 2025 yılı konsolide hasılatının yaklaşık yüzde 23,6'sına karşılık geldiği açıklandı.

27 KASIM CUMA ÖNE ÇIKAN KAP AÇIKLAMALARI

Teknosa (TKNSA): Şirket, özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla 4,5 milyar TL satış hasılatı hedeflenen tahsisli bedelli sermaye artırımı kararı aldı. İhraç edilecek payların tamamının mevcut ortak Sabancı Holding'e satılması planlanıyor.

Reeder Teknoloji (REEDR): Şirket, yüzde 300 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya yaptığı başvuruyu geri çekme kararı aldı. Karara gerekçe olarak son dönemde hisse fiyatında yaşanan değer kaybı ve bölünme sonrası oluşacak fiyatın beklenen seviyenin altında kalacak olması gösterildi.

Özata Denizcilik (OZATD): Şirket, sermaye piyasalarındaki mevcut gelişmeleri dikkate alarak Özata Tersanecilik'i devralmak suretiyle gerçekleştirmeyi planladığı birleşme işleminden vazgeçtiğini duyurdu.

Bülbüloğlu Vinç (BVSAN): Şirketin yüzde 85 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Bülbüloğlu Çelik Endüstri, yurt içinde yüksek katlı bir binanın çelik imalatı ve teslimatına ilişkin KDV hariç 1.110.200 dolarlık sözleşme imzaladı. Teslimatın 31 Aralık 2026'ya kadar tamamlanması planlanıyor.

ARD Bilişim (ARDYZ): Şirket, bir kamu kurumunun veri merkezindeki veri depolama sistemlerine yönelik bakım ve teknik destek hizmetleri kapsamında KDV dahil 20.973.600 TL tutarında sözleşme imzaladı. Ayrıca bir kamu kurumunun eğitim projesine ilişkin veri yedekleme yazılımı lisanslarının temini için 224.000 dolar (11.351.805 TL) bedelli ikinci bir sözleşme duyurdu.

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