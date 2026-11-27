Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimlerle, her iki şubenin kapanış kararlarının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanarak resmileştiği kamuoyuna açıklandı.

Şirket yönetim kurulunun 24 Kasım 2026 tarihinde aldığı kararlar doğrultusunda tescil edilen şube kapanışlarının detayları şu şekilde gerçekleşti:

• Muğla Şubesi: Şirketin 24 Kasım 2026 tarih ve 2026/76 sayılı Yönetim Kurulu Kararı (YKK) kapsamında kapatılan şubenin tescil ilanı, 25 Kasım 2026 tarih ve 11716 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandı.

• Karabük Şubesi: Şirketin 24 Kasım 2026 tarih ve 2026/78 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda kapatılmasına hükmedilen şubenin resmi ilanı ise 26 Kasım 2026 tarih ve 11717 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer aldı.

Yapılan bildirimlerle birlikte Huzur Faktoring’in her iki ildeki şube kapanış işlemlerinin hukuki ve ticari sicil süreçleri resmen tamamlanmış oldu.