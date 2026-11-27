Takasbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamalarda KARTN ve ZGYO paylarına ilişkin temerrüt işlemlerinin detaylarını paylaştı.

Açıklamalara göre Takasbank nezdinde henüz yerine getirilmeyen yükümlülükler nedeniyle oluşan temerrüt açıklarının kapatılması amacıyla KARTN.TE ve ZGYO.TE pay sıralarında temerrüt alışı yapılacak.

Her iki işlemde de temerrüt alışının takası 27 Kasım 2026 tarihinde gerçekleşecek. Takasbank, yatırımcıların ilgili pay sıralarına satış emirlerini girebileceğini bildirdi.

TEMERRÜT İŞLEMLERİNDE İKİ İŞ GÜNÜ DETAYI

Takasbank açıklamasında, Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü'nün 65'inci maddesine de dikkat çekildi.

Kıymet temerrüdünü düzenleyen maddeye göre Takasbank tarafından teslim edilmesi gereken kıymetin, temerrüdü takip eden iki iş günü içerisinde piyasadan temin edilememesi durumunda, alacaklıya teslim edilemeyen kıymet miktarının bedeli ödeniyor.

Prosedürde ayrıca temerrüdün oluştuğu günkü kıymet alacaklısı üye ile temerrüdün nakdi ödemeyle sonlandırılacağı gündeki kıymet alacaklısı üyenin farklılaşabileceği hükmü yer alıyor. Bu farklılaşmanın, temerrüt ve takas kaynaklı kıymetlerin aynı gün netleştirmeye konu edilmesinden kaynaklanabileceği belirtildi.

OLASI NAKDİ UZLAŞI SÜRECİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Takasbank, ilgili kıymetlerin iki iş günü içerisinde piyasadan temin edilememesi ve olası bir nakdi uzlaşı sürecine gidilmesi halinde yaşanabilecek takas süreçlerine ilişkin bilgi edinilmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamalar KARTN ve ZGYO payları için ayrı ayrı yapılırken, her iki payda da temerrüt alışının takasının bugün gerçekleştirileceği bildirildi.

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