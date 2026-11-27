Haftanın son işlem gününde değerli metaller arasında gümüşteki yükseliş dikkat çekti. Sabah saatlerinde 44,57 dolara kadar yükselen ons gümüş, TSİ 13.00 itibarıyla yüzde 6,42 primle 44,23 dolardan işlem gördü. Gram gümüş ise aynı saatlerde yüzde 6,60 yükselişle 72,19 TL'ye ulaştı.

TSİ 08.30 itibarıyla 44,57 dolara kadar yükselen ons gümüş, bu seviyede tutunamadı. TSİ 13.00 itibarıyla yüzde 6,42 değer kazanan ons gümüş 44,23 dolardan işlem gördü.

Gümüşün haftalık bazdaki prim oranı yüzde 7,29'a ulaşırken aylık kaybı yüzde 18,73 olarak kaydedildi.

Kaynak: Investing

GRAM GÜMÜŞ 72,19 TL'DEN İŞLEM GÖRÜYOR

Ons gümüşteki yükseliş gram fiyatlarına da yansıdı. TSİ 08.30 itibarıyla 72,84 TL'ye kadar çıkan gram gümüş, TSİ 13.00 itibarıyla yüzde 6,60 yükselişle 72,19 TL'den işlem gördü.

ALTIN-GÜMÜŞ RASYOSU 82,51'E GERİLEDİ

Gümüş piyasasında dikkat çeken gelişmelerden biri de altın-gümüş rasyosunda yaşandı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre bir ons altının değerine ulaşmak için gereken gümüş miktarını gösteren rasyo, çarşamba günü 86,93 seviyesindeyken perşembe günü 85,73'e geriledi. Haftanın son işlem gününde ise 82,51'e kadar düştü.

Rasyodaki gerileme, gümüşün altına kıyasla daha güçlü performans gösterdiğine işaret etti.

Gümüş fiyatlarının yönünü ABD dolarının seyri, faiz oranları, jeopolitik gelişmeler, yatırım talebi ve madencilik arzı etkiliyor. Özellikle elektronik ve güneş enerjisi sektörlerinde kullanılan gümüşte sanayi talebi de fiyatlamalarda önemli rol oynuyor.

ABD, Çin ve Hindistan gibi büyük ekonomilerdeki sanayi faaliyetleri ile mücevher talebi de gümüş piyasasının seyrini belirleyen unsurlar arasında yer alıyor.

GÜMÜŞTE 45 DOLAR KRİTİK EŞİK

Gümüş fiyatlarında 38,20 dolara kadar yaşanan sert düşüşün ardından toparlanma başladı. Teknik analizlerde grafiklerde oluşan çekiç formasyonu ve aşırı satım bölgesindeki RSI göstergesi, ons gümüşte 45 dolara doğru tepki hareketine işaret ediyor.

Analistler, yükseliş trendinin başlayabilmesi için ons gümüşün 45 doların üzerinde kalıcı olması gerektiğini belirtiyor. Bu seviyenin aşılması halinde yukarı yönlü hareketin önce 48,62 dolara, ardından 50 dolara kadar devam edebileceği değerlendiriliyor.

Aşağı yönlü hareketlerde ise ilk önemli destek seviyesi 40 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin kırılması halinde 38,20 dolar yeniden gündeme gelebilir. 38,20 dolar desteğinin de kaybedilmesi durumunda 35 dolar seviyesi bir sonraki aşağı yönlü hedef olarak değerlendiriliyor.

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