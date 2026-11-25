Küresel piyasalarda değerli metallere yönelik satış baskısı derinleşti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına gideceği yönündeki beklentiler güçlenirken altın, gümüş, platin ve paladyum fiyatlarında düşüş yaşandı.

Ons altın, saat 14.59 itibarıyla 2 Eylül 2025'ten bu yana ilk kez 3 bin 500 doların altına geriledi.

Gümüş fiyatları ise son 14 ayın ardından ilk defa 40 doların altını gördü.

ALTIN 15 AYIN DİBİNDE

Önceki günü 3 bin 556,13 dolardan tamamlayan ons altın, sabah saatlerinde 3 bin 570 dolar seviyesini test etti.

Öğleden sonra hızlanan satışlarla birlikte ons altın yüzde 1,86 değer kaybederek 3 bin 489,82 dolara kadar geriledi.

Ons altın TSİ 15.12 itibarıyla 3 bin 508 dolar bandında seyrediyor.

Yurt içinde gram altın ise yüzde 1,15 düşüşle 5.716,46 TL bandında.

GÜMÜŞ 40 DOLARIN ALTINI GÖRDÜ! SON 14 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Altın piyasasındaki satış dalgası gümüşe de yansıdı. Reuters'ın öğleden sonra aktardığı verilere göre ons gümüş yüzde 1,5 düşüşle 40,234 dolara geriledi.

Gümüş gün içerisinde 39,91 dolar seviyesini de test etti.

Gümüş fiyatı şu sıralarda yüzde 2,89 düşüşle 39 dolar seviyesindeki seyrini sürdürüyor.

GRAM GÜMÜŞ 65 TL'NİN ALTINA DÜŞTÜ

Gümüşün ons fiyatında yaşanan düşüş, yurt içinde gram gümüş fiyatlarına da yansıdı.

Gram gümüş, gün içerisinde 64,08 TL seviyesine kadar geriledikten sonra yüzde 3,10 kayıpla 64,34 TL'den işlem gördü.

Gram gümüş fiyatı haftalık bazda yüzde 11,97, aylık bazda yüzde 25,29 değer kaybetti. Gram gümüşün yıllık kaybı ise 7,71 olarak ölçüldü.

PLATİN VE PALADYUM DA DÜŞÜŞTE

Platinin ons fiyatı yüzde 1,9 değer kaybederek 1.251,72 dolara gerilerken paladyum yüzde 0,7 düşüşle 847,46 dolara indi.

ALTIN VE GÜMÜŞ NEDEN DÜŞÜYOR?

Değerli metallerdeki satış baskısında üç önemli gelişme öne çıkıyor:

Fed'in aralık ayında faiz artıracağına yönelik beklentilerin güçlenmesi

ABD dolarının değer kazanması

Küresel hisse senedi piyasalarındaki satışların yatırımcıların nakit ihtiyacını artırması

Piyasalar bugün ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksine odaklandı. Enflasyon verisinin Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri şekillendirmesi bekleniyor.

BITCOIN YÜZDE 2'NİN ÜZERİNDE DEĞER KAYBETTİ

Bitcoin fiyatları ise TSİ 15.27 itibarıyla yüzde 1,97 düşüşle 58 bin 552 dolar bandında seyrediyor.