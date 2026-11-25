Katılımevim (KTLEV) hisseleri, önceki işlem gününde taban fiyat seviyesinden kapanmasının ardından bugün güçlü yükseliş kaydetti. Güne tavan seviyesinde başlayan hisseler yüzde 9,95 artışla 6,63 TL'ye yükseldi. Saat 14.36 itibarıyla en çok alım ve satım yapan aracı kurumlar da belli oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören Katılımevim (KTLEV) hisselerinde dikkat çeken hareketlilik yaşandı. Önceki işlem gününü 6,03 TL'den tamamlayan KTLEV, yeni işlem gününde yüzde 9,95 yükselerek 6,63 TL seviyesine çıktı.

Kaynak: Investing

Hissede yaşanan yükselişin ardından yatırımcıların alım ve satım işlemlerinde öne çıkan aracı kurumlar da merak konusu oldu.

25 Kasım 2026 saat 14.36 itibarıyla açıklanan aracı kurum dağılımı verilerine göre, KTLEV'de ilk beş alıcının net lot toplamı 20 milyon 526 bin 637, ilk beş satıcının net lot toplamı ise 16 milyon 334 bin 531 olarak gerçekleşti. Net fark 4 milyon 192 bin 106 lot oldu.

KTLEV HİSSELERİNDE EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Katılımevim hisselerinde en fazla net alım yapan aracı kurum Şeker Yatırım oldu. Şeker Yatırım, 8 milyon 787 bin 229 lotluk net alımla ilk sırada yer aldı. Kurumun alımlardaki payı yüzde 33,52, ortalama maliyeti ise 6,633 TL olarak kaydedildi.

Şeker Yatırım'ı 4 milyon 366 bin 511 lotla A1 Capital, 2 milyon 834 bin 261 lotla Yatırım Finansman takip etti.

Aracı kurum Net lot Pay (%) Maliyet (TL) Şeker Yatırım 8.787.229 33,52 6,633 A1 Capital 4.366.511 16,66 6,630 Yatırım Finansman 2.834.261 10,81 6,630 Meksa Yatırım 2.292.514 8,75 6,630 Kuzey 2.246.122 8,57 6,577 Diğer 5.688.192 21,70 -

Kaynak: ForInvest

KTLEV HİSSELERİNDE EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Satış tarafında ise İş Yatırım ilk sırada yer aldı. İş Yatırım'ın net satış miktarı 4 milyon 318 bin 732 lot olurken, satışlardaki payı yüzde 16,47 olarak gerçekleşti. Ortalama maliyet 6,614 TL oldu.

İş Yatırım'ın ardından Midas 3 milyon 581 bin 125 lot, Ziraat Yatırım ise 3 milyon 338 bin 363 lot net satış yaptı.

Aracı kurum Net satış lotu Pay (%) Maliyet (TL) İş Yatırım -4.318.732 16,47 6,614 Midas -3.581.125 13,66 6,627 Ziraat Yatırım -3.338.363 12,73 6,589 Oyak Yatırım -2.626.550 10,02 6,615 Halk Yatırım -2.469.761 9,42 6,608 Diğer -9.880.298 37,69 -

Katılımevim hisselerinde saat 14.36 itibarıyla ilk beş alıcının toplam net alımı, ilk beş satıcının net satışını geride bıraktı. Gün içindeki işlemler devam ettiğinden aracı kurum dağılımı ve net lot miktarları seans sonuna kadar değişebilir.

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