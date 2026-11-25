Borsa İstanbul'da negatif seyir 25 Kasım işlem gününde de etkisini gösterdi. Borsada yükselen ve düşen hisseler belli oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 25 Kasım 2026 Çarşamba günü yüzde 1,06 düşüşle 10.849 puandan işlem gördü. Piyasada satış baskısı öne çıkarken bazı hisseler tavan seviyesine yaklaşan yükselişler kaydetti. İşte TSİ 13.00 itibarıyla günün en çok yükselen ve değer kaybeden hisseleri...
Borsa İstanbul'da negatif seyir 25 Kasım işlem gününde de etkisini gösterdi. BIST 100 endeksindeki yüzde 1,06'lık düşüşe rağmen bazı hisselerde güçlü alımlar görüldü. Günün en çok yükselen hissesi itibarıyla yüzde 10 artışla OZRDN olurken, düşüş listesinin ilk sırasında yüzde 10 kayıpla GUNDG yer aldı.
BORSADA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
Günün yükselenleri listesinde OZRDN yüzde 10 artışla 13,20 TL'ye ulaştı. GEREL yüzde 9,99 yükselişle 21,24 TL'ye, VANGD ise yüzde 9,97 artışla 51,20 TL'ye çıktı.
25 Kasım 2026 tarihinde en çok yükselen 10 hisse şöyle sıralandı:
|Hisse kodu
|Son fiyat (TL)
|Günlük değişim
|OZRDN
|13,20
|%10,00
|GEREL
|21,24
|%9,99
|VANGD
|51,20
|%9,97
|KTLEV
|6,63
|%9,95
|SEGMN
|15,38
|%9,94
|AKENR
|7,22
|%9,89
|GENIL
|4,63
|%9,72
|ODINE
|73,40
|%8,74
|PENTA
|9,43
|%8,39
|REEDR
|2,22
|%8,29
BORSADA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
Piyasadaki satışların etkisiyle bazı hisselerde yüzde 10'a yaklaşan kayıplar yaşandı. GUNDG yüzde 10 düşüşle 151,20 TL'ye gerileyerek günün en çok değer kaybeden hissesi oldu. TRHOL ve ARMGD ise yüzde 9,97'lik düşüşle listenin üst sıralarında yer aldı.
Günün en çok düşen 10 hissesi şu şekilde:
|Hisse kodu
|Son fiyat (TL)
|Günlük değişim
|GUNDG
|151,20
|%-10,00
|TRHOL
|83,05
|%-9,97
|ARMGD
|79,45
|%-9,97
|ALKLC
|33,26
|%-9,96
|SOHOE
|5,88
|%-9,95
|LIDER
|6,16
|%-9,94
|IEYHO
|11,43
|%-9,93
|HEDEF
|4,46
|%-9,90
|RALYH
|5,10
|%-9,89
|SEGYO
|2,37
|%-9,89
BIST 100 endeksinin yüzde 1,06 gerilediği işlem gününde yükselen ve düşen hisseler arasındaki ayrışma dikkat çekti. Veriler, paylaşılan piyasa ekranlarındaki anlık fiyat ve değişim oranlarını yansıtıyor.
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