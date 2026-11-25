Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 25 Kasım 2026 Çarşamba günü yüzde 1,06 düşüşle 10.849 puandan işlem gördü. Piyasada satış baskısı öne çıkarken bazı hisseler tavan seviyesine yaklaşan yükselişler kaydetti. İşte TSİ 13.00 itibarıyla günün en çok yükselen ve değer kaybeden hisseleri...

Borsa İstanbul'da negatif seyir 25 Kasım işlem gününde de etkisini gösterdi. BIST 100 endeksindeki yüzde 1,06'lık düşüşe rağmen bazı hisselerde güçlü alımlar görüldü. Günün en çok yükselen hissesi itibarıyla yüzde 10 artışla OZRDN olurken, düşüş listesinin ilk sırasında yüzde 10 kayıpla GUNDG yer aldı.

BORSADA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Günün yükselenleri listesinde OZRDN yüzde 10 artışla 13,20 TL'ye ulaştı. GEREL yüzde 9,99 yükselişle 21,24 TL'ye, VANGD ise yüzde 9,97 artışla 51,20 TL'ye çıktı.

25 Kasım 2026 tarihinde en çok yükselen 10 hisse şöyle sıralandı:

Hisse kodu Son fiyat (TL) Günlük değişim OZRDN 13,20 %10,00 GEREL 21,24 %9,99 VANGD 51,20 %9,97 KTLEV 6,63 %9,95 SEGMN 15,38 %9,94 AKENR 7,22 %9,89 GENIL 4,63 %9,72 ODINE 73,40 %8,74 PENTA 9,43 %8,39 REEDR 2,22 %8,29

BORSADA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Piyasadaki satışların etkisiyle bazı hisselerde yüzde 10'a yaklaşan kayıplar yaşandı. GUNDG yüzde 10 düşüşle 151,20 TL'ye gerileyerek günün en çok değer kaybeden hissesi oldu. TRHOL ve ARMGD ise yüzde 9,97'lik düşüşle listenin üst sıralarında yer aldı.

Günün en çok düşen 10 hissesi şu şekilde:

Hisse kodu Son fiyat (TL) Günlük değişim GUNDG 151,20 %-10,00 TRHOL 83,05 %-9,97 ARMGD 79,45 %-9,97 ALKLC 33,26 %-9,96 SOHOE 5,88 %-9,95 LIDER 6,16 %-9,94 IEYHO 11,43 %-9,93 HEDEF 4,46 %-9,90 RALYH 5,10 %-9,89 SEGYO 2,37 %-9,89

BIST 100 endeksinin yüzde 1,06 gerilediği işlem gününde yükselen ve düşen hisseler arasındaki ayrışma dikkat çekti. Veriler, paylaşılan piyasa ekranlarındaki anlık fiyat ve değişim oranlarını yansıtıyor.

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