TEB Yatırım'ın alım satım verilerine göre, saat 12.00 itibarıyla net hacim 399 milyon 582 bin 91 olarak kaydedildi. Alım tarafında YKBNK, HEKTS ve KATMR öne çıkarken satış tarafında DMRGD, PSGYO ve KZBGY dikkat çekti.

TEB YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

TEB Yatırım üzerinden en fazla net alım yapılan hisse 7 milyon 275 bin 747 lotla YKBNK oldu. YKBNK'nin toplam alımlardaki payı yüzde 21,75, ortalama maliyeti ise 34,842 TL olarak gerçekleşti.

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet (TL) YKBNK 7.275.747 21,75 34,842 HEKTS 3.162.960 9,45 1,483 KATMR 1.308.134 3,91 1,176 AKBNK 1.141.990 3,41 62,338 NQBTHV 1.000.100 2,99 0,28 Diğer 19.567.953 58,49 -

Kaynak: ForInvest

TEB YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ilk sırada 1 milyon 782 bin 800 lotluk net satışla DMRGD yer aldı. DMRGD'nin satışlardaki payı yüzde 6,52, ortalama maliyeti ise 7,031 TL oldu.

Hisse Net satış lotu Pay (%) Maliyet (TL) DMRGD 1.782.800 6,52 7,031 PSGYO 1.409.309 5,16 1,259 KZBGY 1.383.775 5,06 1,062 TRALT 1.267.953 4,64 33,597 NQBEGV 1.149.983 4,21 0,544 Diğer 20.331.309 74,41 -

TEB Yatırım'ın 25 Kasım 2026 saat 12.00 itibarıyla açıkladığı veriler, gün içindeki net alım ve satım işlemlerini yansıtıyor. İşlemler seans boyunca değişebileceğinden sıralama gün sonunda farklılık gösterebilir.

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