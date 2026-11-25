Alarko Holding (ALARK) hisseleri için yeni hedef fiyat açıklandı. Şirketin 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 2,68 milyar TL net kârla piyasa beklentilerini aşmasının ardından ÜNLÜ & Co, ALARK hisselerine yönelik hedef fiyatını 174 TL olarak güncelledi. Aracı kurum, hisse için "al" tavsiyesini korudu.

ALARK HEDEF FİYAT 2026

ÜNLÜ & Co, 25 Kasım 2026 tarihinde yayımladığı raporda Alarko Holding (ALARK) hisseleri için 12 aylık hedef fiyatını 153 TL'den 174 TL'ye yükseltirken, "al" tavsiyesini korudu.

Aracı Kurum ÜNLÜ & Co Hisse Alarko Holding (ALARK) Önceki hedef fiyat 153,00 TL Yeni hedef fiyat 174,00 TL Referans fiyat 99,80 TL Tavsiye AL Getiri potansiyeli %74 Açıklanma tarihi 25 Kasım 2026

Yeni hedef fiyat, hissenin 24 Kasım 2026 tarihli 99,80 TL referans fiyatına göre yaklaşık yüzde 74 getiri potansiyeline işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.