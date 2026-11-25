ÜNLÜ & Co, Alarko Holding (ALARK) hisseleri için yeni hedef fiyat açıkladı. Aracı kurum ALARK paylarının 12 aylık hedef fiyatını 153 TL'den 174 TL'ye yükseltti.
Alarko Holding (ALARK) hisseleri için yeni hedef fiyat açıklandı. Şirketin 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 2,68 milyar TL net kârla piyasa beklentilerini aşmasının ardından ÜNLÜ & Co, ALARK hisselerine yönelik hedef fiyatını 174 TL olarak güncelledi. Aracı kurum, hisse için "al" tavsiyesini korudu.
ALARK HEDEF FİYAT 2026
ÜNLÜ & Co, 25 Kasım 2026 tarihinde yayımladığı raporda Alarko Holding (ALARK) hisseleri için 12 aylık hedef fiyatını 153 TL'den 174 TL'ye yükseltirken, "al" tavsiyesini korudu.
|Aracı Kurum
|ÜNLÜ & Co
|Hisse
|Alarko Holding (ALARK)
|Önceki hedef fiyat
|153,00 TL
|Yeni hedef fiyat
|174,00 TL
|Referans fiyat
|99,80 TL
|Tavsiye
|AL
|Getiri potansiyeli
|%74
|Açıklanma tarihi
|25 Kasım 2026
Yeni hedef fiyat, hissenin 24 Kasım 2026 tarihli 99,80 TL referans fiyatına göre yaklaşık yüzde 74 getiri potansiyeline işaret ediyor.
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