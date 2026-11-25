Flap Kongre (FLAP) yüzde 326,67 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kapsamında dağıtılan paylar 25 Kasım 2026'da yatırımcıların hesaplarına geçti.
Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş.'nin (FLAP) yüzde 326,66666 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kapsamında dağıtılan paylar, 25 Kasım 2026 itibarıyla yatırımcıların hesaplarına aktarıldı.
MKK'DAN FLAP BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI AÇIKLAMASI
Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.'nin 23.11.2026 tarihinde başlayan %326,66666 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 25.11.2026 tarihinde alacak kaydedilmiştir."
FLAP HİSSESİ NE DURUMDA?
FLAP payları, TSİ 10.30 itibarıyla yüzde 3,69 düşüşle 2,35 TL bandında seyrediyor.