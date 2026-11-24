Borsa İstanbul'un savunma sanayi şirketlerinden Aselsan (ASELS), 24 Kasım 2026 itibarıyla 1 milyar 950 milyon TL'lik nakit temettü dağıtımına başladı. Geçen yıla göre temettü ödemesini yüzde 82,24 artıran şirketin geçmiş yıllardaki sermaye artırımları da dikkat çekiyor.

1990 yılında halka arz edilen Aselsan, 1997-2023 yılları arasında 11 kez bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirdi. Şirketin geçmiş yıllarda gerçekleştirdiği sermaye artırımları, hisselerini satmayan uzun vadeli yatırımcıların lot sayılarını katladı.

2008 yılındaki bedelsiz sermaye artırımı öncesinde 1.000 lot Aselsan hissesi bulunan bir yatırımcının pay sayısı, sonraki bedelsiz sermaye artırımlarıyla yaklaşık 136 bin lota ulaştı.

ASELSAN 1,95 MİLYAR TL TEMETTÜ DAĞITIYOR

Aselsan'ın 13 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda, 2025 yılı kârından toplam 1 milyar 950 milyon TL brüt nakit temettü dağıtılması kararlaştırıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirketin temettü ödeme detayları şöyle:

Temettü bilgileri Detaylar Toplam brüt temettü 1.950.000.000 TL Toplam net temettü 1.657.500.000 TL Hisse başına brüt temettü 0,4276315 TL Hisse başına net temettü 0,3634867 TL Brüt temettü oranı %42,76 Net temettü oranı %36,35 Stopaj oranı %15 Temettü verimi Yaklaşık %0,13 Hak kullanım tarihi 24 Kasım 2026 Hesaba geçiş tarihi 26 Kasım 2026

ASELSAN'DA 100, 1.000 VE 10.000 LOTU OLAN NE KADAR TEMETTÜ ALACAK?

Aselsan yatırımcılarının alacağı nakit temettü tutarı, hak kazandıkları pay sayısına göre değişiyor. Hisse başına net 0,3634867 TL üzerinden yapılan hesaplamaya göre yatırımcıların temettü gelirleri şöyle olacak:

Lot sayısı Brüt temettü Net temettü 100 42,76 TL 36,35 TL 500 213,82 TL 181,74 TL 1.000 427,63 TL 363,49 TL 2.000 855,26 TL 726,97 TL 5.000 2.138,16 TL 1.817,43 TL 10.000 4.276,32 TL 3.634,87 TL 25.000 10.690,79 TL 9.087,17 TL 50.000 21.381,58 TL 18.174,34 TL 100.000 42.763,15 TL 36.348,67 TL

ASELSAN'IN TEMETTÜ GEÇMİŞİ: 10 YILDA 46 KATINA ÇIKTI

Aselsan'ın geçmiş yıllardaki nakit kâr payı ödemeleri incelendiğinde, şirketin dağıttığı toplam temettü tutarındaki nominal artış dikkat çekiyor.

2016 yılında toplam 42 milyon TL nakit temettü dağıtan Aselsan, 2026 yılında bu tutarı 1 milyar 950 milyon TL'ye yükseltti. Böylece şirketin yıllık toplam temettü dağıtımı 10 yılda yaklaşık 46,4 katına çıktı.

Yıl Toplam brüt temettü Ödeme sayısı 2026 1,95 milyar TL 1 2025 1,07 milyar TL 1 2024 510 milyon TL 1 2023 400 milyon TL 1 2022 460 milyon TL 1 2021 400 milyon TL 1 2020 223,33 milyon TL 3 2019 174 milyon TL 3 2018 84,60 milyon TL 3 2017 75,50 milyon TL 3 2016 42 milyon TL 3 2015 65 milyon TL 1 2014 25 milyon TL 1 2013 78,50 milyon TL 1

Şirketin 2026 yılındaki ödeme dahil olmak üzere 2020-2026 dönemindeki toplam brüt nakit temettü tutarı 5 milyar TL'yi aştı.

ASELSAN'IN HİSSE BAŞINA TEMETTÜ ÖDEMELERİ

Aselsan'ın 2023 yılından itibaren hisse başına dağıttığı nakit temettü tutarı her yıl artış gösterdi. Ancak temettü tutarındaki artışa rağmen hisse fiyatındaki yükseliş nedeniyle temettü verimi daha düşük seviyelerde kaldı.

Temettü tarihi Brüt temettü oranı Hisse başına brüt temettü Temettü verimi 24.11.2026 %42,76 0,4276 TL %0,13 25.11.2025 %23,46 0,2346 TL %0,13 25.11.2024 %11,18 0,1118 TL %0,16 22.11.2023 %8,77 0,0877 TL %0,19 16.11.2022 %20,18 0,2018 TL %0,49 19.11.2021 %17,54 0,1754 TL %0,94 18.12.2020 %4,90 0,0490 TL %0,27 16.10.2020 %4,90 0,0490 TL %0,27 17.07.2020 %9,80 0,0980 TL %0,30

Geçmiş temettü tutarları, ilgili ödeme tarihindeki pay başına değerleri gösteriyor. Bedelsiz sermaye artırımları nedeniyle yıllar içerisinde şirketin toplam pay sayısı da değişti.

ASELSAN'IN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI GEÇMİŞİ

Aselsan, nakit temettü ödemelerinin yanı sıra geçmiş yıllarda gerçekleştirdiği bedelsiz sermaye artırımlarıyla da yatırımcılarının lot sayılarını artırdı.

Şirketin 1997 yılından itibaren gerçekleştirdiği sermaye artırımları incelendiğinde, en yüksek oranlı bedelsiz sermaye artırımının yüzde 300 ile 2008 yılında yapıldığı görülüyor.

Aselsan'ın 1997 yılından bu yana gerçekleştirdiği sermaye artırımları şöyle:

Tarih Bedelli oranı Bedelsiz oranı Artırım sonrası sermaye 25.08.2023 - %100 4.560.000.000 TL 05.08.2020 - %100 2.280.000.000 TL 05.06.2018 %14 (İkincil halka arz) - 1.140.000.000 TL 25.05.2016 - %100 1.000.000.000 TL 06.08.2012 - %112,56 500.000.000 TL 07.06.2010 - %100 235.224.000 TL 26.06.2008 - %300 117.612.000 TL 29.04.2002 %100 %100 29.403.000 TL 30.05.2000 - %100 9.801.000 TL 31.05.1999 - %50 4.900.500 TL 29.05.1998 - %50 3.267.000 TL 28.05.1997 - %50 2.178.000 TL

2005 öncesindeki sermaye tutarları Türk lirasından altı sıfır atılması dikkate alınarak gösterilmiştir.

ASELSAN 2018 YILINDA İKİNCİ KEZ HALKA ARZ EDİLDİ

1990 yılında ilk halka arzını gerçekleştiren Aselsan, Haziran 2018'de ikincil halka arz yoluyla sermaye artırımına gitti.

Şirketin 1 milyar TL olan çıkarılmış sermayesi, yüzde 14 oranındaki sermaye artırımıyla 1 milyar 140 milyon TL'ye yükseltildi.

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle gerçekleştirilen işlem sonucunda şirketin halka açıklık oranı yüzde 25,70'e ulaştı.

Söz konusu işlem bedelsiz sermaye artırımı niteliğinde olmadığı için mevcut yatırımcıların lot sayılarında otomatik bir artış yaşanmadı.

2008 YILINDA 1.000 LOT ASELSAN ALANIN BUGÜN KAÇ LOTU VAR?

2008 yılında yüzde 300 bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştiren Aselsan, sonraki yıllarda da yüksek oranlı bedelsiz sermaye artırımlarına imza attı.

2008 yılındaki bedelsiz sermaye artırımı öncesinde 1.000 lot Aselsan hissesi bulunan, hisselerini satmayan ve ilave hisse alımı yapmayan bir yatırımcının lot sayısındaki teorik değişim şöyle gerçekleşti:

Böylece 2008 yılında bedelsiz öncesinde 1.000 lot Aselsan hissesi bulunan bir yatırımcının pay sayısı yaklaşık 136 katına çıktı.

GEÇMİŞTE 1.000 LOT ASELSAN ALANLARIN PORTFÖYÜ BUGÜN NE KADAR?

Aselsan hisselerinin 24 Kasım 2026 tarihindeki 325,75 TL'lik gün içi fiyatı üzerinden, farklı yıllarda bedelsiz sermaye artırımları öncesinde 1.000 lot hisse alan yatırımcıların bugünkü teorik portföy değerlerini hesapladık.

Alım dönemi İlk lot sayısı Bugünkü yaklaşık lot sayısı Bugünkü portföy değeri 2008 bedelsiz öncesi 1.000 136.041 44,32 milyon TL 2010 bedelsiz öncesi 1.000 34.010 11,08 milyon TL 2012 bedelsiz öncesi 1.000 17.005 5,54 milyon TL 2016 bedelsiz öncesi 1.000 8.000 2.606.000 TL 2020 bedelsiz öncesi 1.000 4.000 1.303.000 TL 2023 bedelsiz öncesi 1.000 2.000 651.500 TL 2024 1.000 1.000 325.750 TL 2025 1.000 1.000 325.750 TL

Hesaplamalara geçmiş yıllarda dağıtılan nakit temettüler, ilave hisse alımları ve ikincil halka arzdan edinilebilecek paylar dahil edilmedi.

Bedelsiz sermaye artırımları tek başına yatırımcının portföy değerini artırmıyor. İşlem sırasında lot sayısı artarken hisse fiyatında orantılı düzeltme yapılıyor. Tablodaki portföy değerleri net yatırım kazancını göstermiyor.

ESKİ ASELSAN YATIRIMCILARI BUGÜN NE KADAR TEMETTÜ ALACAK?

Geçmiş yıllarda 1.000 lot Aselsan hissesi alan ve bedelsiz sermaye artırımlarından yararlanarak hisselerini elinde tutmaya devam eden yatırımcıların 2026 yılındaki teorik temettü gelirleri de farklılık gösteriyor.

Alım dönemi Bugünkü yaklaşık lot 2026 net temettü geliri 2008 bedelsiz öncesi 136.041 49.448,93 TL 2010 bedelsiz öncesi 34.010 12.362,23 TL 2012 bedelsiz öncesi 17.005 6.181,12 TL 2016 bedelsiz öncesi 8.000 2.907,89 TL 2020 bedelsiz öncesi 4.000 1.453,95 TL 2023 bedelsiz öncesi 2.000 726,97 TL 2024 1.000 363,49 TL 2025 1.000 363,49 TL

Geçmiş sermaye artırımlarındaki küsuratlı paylar nedeniyle hesaplamalar yaklaşık değerler üzerinden yapılmıştır.

ASELSAN TEMETTÜ DAĞITIMI SONRASI LOT SAYISI ARTACAK MI?

Aselsan'ın 24 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirdiği temettü dağıtımı nakit kâr payı ödemesi niteliğinde olduğu için yatırımcıların mevcut lot sayılarında herhangi bir değişiklik olmayacak.

Yatırımcıların hak kazandığı nakit temettü tutarları 26 Kasım Perşembe günü hesaplarına aktarılacak.

Şirketin son bedelsiz sermaye artırımı 25 Ağustos 2023 tarihinde yüzde 100 oranında gerçekleştirilmişti.

ASELSAN HİSSELERİ TEMETTÜ GÜNÜNDE NE KADAR OLDU?

Borsa İstanbul, Aselsan'ın nakit temettü dağıtımı nedeniyle 24 Kasım 2026 tarihinde hisse fiyatında teknik düzeltmeye gitti.

Hisse başına brüt 0,4276315 TL'lik temettü ödemesi kapsamında ASELS'in teorik fiyatı 325,072 TL olarak hesaplandı.

Temettü gününde Aselsan hisseleri yüzde 0,23 yükselişle 325,75 TL seviyesinden işlem gördü.

ASELS hisse verileri Değer Son fiyat 325,75 TL Günlük değişim %0,23 Günlük en düşük 318,75 TL Günlük en yüksek 329,75 TL Günlük ağırlıklı ortalama 324,651 TL Haftalık en düşük 310,591 TL Haftalık en yüksek 333,062 TL Aylık en düşük 310,591 TL Aylık en yüksek 361,275 TL Yıllık en düşük 228,20 TL Çıkarılmış sermaye 4,56 milyar TL Piyasa değeri 1 trilyon 485,42 milyar TL

Aselsan'ın piyasa değeri, gün içindeki 325,75 TL'lik hisse fiyatı ve 4,56 milyar TL'lik çıkarılmış sermayesi üzerinden yapılan hesaplamaya göre 1,48 trilyon TL'yi aştı.

Haberde yer alan hesaplamalar geçmiş sermaye artırımları ve gün içi hisse fiyatı esas alınarak hazırlanmıştır. Geçmiş performans gelecekteki getirilerin garantisi değildir. Yatırım tavsiyesi değildir.