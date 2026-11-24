Avrupa Komisyonu'nun, başta Çin olmak üzere üçüncü ülkelerden yapılan hibrit otomobil ithalatını frenlemek amacıyla devreye aldığı geçici korunma önlemleri Türkiye'yi de kapsıyor.

1 Aralık 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek karar doğrultusunda Türkiye'ye 200 günlük dönem için toplam 126 bin 320 adetlik kota tahsis edildi.

2025 İHRACAT PERFORMANSININ YÜZDE 36,6 ALTINDA

Avrupa Komisyonu'nun 23 Kasım 2026 tarihli ve 2026/2614 sayılı Uygulama Tüzüğü ile kesinleşen düzenleme, 18 Haziran 2027 tarihine kadar geçerli olacak.

Türkiye'nin 2025 yılında AB pazarına gönderdiği 199 bin 182 adet hibrit otomobil dikkate alındığında, yaklaşık 6,5 aylık dönemi kapsayan 126 bin 320 adetlik sınır, 2025 ihracat hacminin yalnızca yüzde 63,4'üne denk geliyor.

Başka bir ifadeyle Türk otomotiv ihracatçıları, bir önceki yılki performanslarının yaklaşık yüzde 36,6 altında bir kotayla karşı karşıya kalacak.

Üç döneme bölünerek uygulanacak ithalat kotasının takvimi şu şekilde belirlendi:

• 1 Aralık 2026 – 28 Şubat 2027: 56.844 adet

• 1 Mart 2027 – 31 Mayıs 2027: 58.107 adet

• 1 Haziran 2027 – 18 Haziran 2027: 11.369 adet

ASIL HEDEF ÇİN, ETKİLENEN TÜRKİYE

Brüksel'in bu radikal adımının arkasında, AB pazarına yönelik hibrit araç ithalatındaki sert yükseliş ve yerli üreticilerin kârlılık kaybı yatıyor.

Komisyon verilerine göre AB'nin toplam yeni hibrit araç ithalatı 2023'teki 957 bin 965 adet seviyesinden son 12 aylık dönemde yüzde 49 artışla 1 milyon 423 bin 691 adede tırmandı.

Bu artışta aslan payı ise ithalatı aynı dönemde yüzde 958 sıçrayarak 46 binden 486 bin adede ulaşan Çin'e ait.

İthal hibrit araçların Avrupa'da üretilen muadillerine kıyasla ortalama yüzde 18 daha ucuz olması nedeniyle yerli sanayisini korumaya çalışan AB, 2025'in son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 79 artışla 69 bin 114 adede ulaşan Türkiye çıkışlı sevkiyatları da kota kapsamına dahil etti.

GÜMRÜK BİRLİĞİ VE YATIRIM İKLİMİ AÇISINDAN KRİTİK EŞİK

Sektör temsilcileri, halihazırda Avrupa menşeli parça ve katma değer şartlarını öne çıkaran "Made in EU" yaklaşımının Gümrük Birliği çerçevesindeki yansımalarını tartışırken gelen bu miktar kısıtlamasının, Türkiye'nin Avrupa otomotiv değer zincirindeki konumunu ve gelecekteki yeni yatırım kararlarını doğrudan baskılayacağı görüşünde.

Türkiye'de üretilen araçların "üçüncü ülke kaynaklı ithalat" statüsünde değerlendirilmesi, hem ihracat hacmi hem de rekabet gücü açısından sektörün önündeki en kritik gündem maddesi haline geldi.