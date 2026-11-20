Şirket yönetimi, 19 Kasım'da IG Metall sendikasına sunduğu toplu sözleşme teklifinde, Almanya’daki yaklaşık 120 bin çalışan için 2027 ve 2028 yıllarında ücret artışı yapılmamasını talep etti.

Çinli üreticilerle yaşanan sert rekabet ve uluslararası ticaret engellerini gerekçe gösteren Volkswagen yönetiminin sunduğu teklif, çalışanların haklarında ciddi daralmalar öngörüyor. Şirketin sendikaya ilettiği pakette öne çıkan başlıca maddeler şunlar oldu:

• İki Yıl Sıfır Zam: 2027 ve 2028 yıllarını kapsayan iki yıllık süreçte maaşlarda herhangi bir artışa gidilmemesi hedefleniyor.

• Ek Ödemelerin İptali: Çalışanlara sunulan ve ortalama aylık ücretin yüzde 27,5’ine denk gelen (alternatif olarak ücretli izin şeklinde kullanılabilen) ek ödeme ile aylık 167 euroluk toplu sözleşme ödeneğinin tamamen kaldırılması isteniyor.

• Esnek Çalışma Saatleri: Almanya’da uzun yıllardır standart olan haftalık 35 saatlik çalışma düzeninin esnetilmesi talep ediliyor. Buna göre, üretim yoğunluğunun arttığı dönemlerde çalışma saatleri ilave ücret ödenmeksizin artırılabilecek; üretimin yavaşladığı dönemlerde ise çalışma saatleriyle birlikte maaşlar da aşağı çekilebilecek.

SENDİKADAN SERT TEPKİ: GÖZLER 24 KASIM’DAKİ ZİRVEDE

Volkswagen yönetiminin bu talepleri, çalışanların gelirlerinde ağır kayıplara yol açacağı gerekçesiyle IG Metall sendikasının sert tepkisiyle karşılaştı.

12 aylık dönem için yüzde 5 oranında ücret artışı talebinde ısrarcı olan sendika ile şirket yönetimi arasındaki kritik toplu sözleşme görüşmeleri, 24 Kasım Salı günü Almanya'nın Emden kentinde başlayacak.

2024 yılında 2030'a kadar 35 binden fazla pozisyonun azaltılması konusunda uzlaşan taraflar, bu kez mevcut önlemlerin yetersizliği üzerinden yeni bir sınav verecek.

Tarafların yıl sonuna kadar ortak bir zeminde buluşamaması durumunda, 2027 yılının başından itibaren Volkswagen fabrikalarında geniş çaplı iş bırakma eylemlerinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Deutsche Welle