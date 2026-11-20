Kurulun 19 Kasım 2026 tarihli toplantısında aldığı 15056 sayılı karar, 20 Kasım 2026 tarihli ve 33436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan düzenlemeyle birlikte rafinericilerin satış fiyatı hesaplamalarında esas alınan yoğunluk katsayıları netleştirilirken, iç pazar maliyetlerinin de fiyat oluşumuna dahil edilmesi kararlaştırıldı.

BENZİN VE MOTORİN İÇİN YOĞUNLUK DEĞERLERİ SABİTLENDİ

30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 sayılı 2. Mükerrer Resmî Gazete'de yer alan "Akaryakıt Fiyatlarının Takibine İlişkin Kurul Kararı"nın birinci maddesini değiştiren yeni düzenlemeye göre rafinerici lisansı sahiplerinin satış fiyatlarının takibinde uluslararası referans fiyatlar esas alınmaya devam edecek.

Buna göre Platts European Market Scan’de CIF MED (Genova/Lavera) başlığı altında ABD Doları/ton cinsinden yayımlanan günlük fiyat ortalamalarının, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmiş tutarı (TL/ton) dikkate alınacak.

Ton bazındaki bu tutarın litre (TL/lt) değerine dönüştürülmesi aşamasında kullanılacak yoğunluk katsayıları ise şu şekilde belirlendi:

• Benzin için yoğunluk değeri: 0,755 ton/m³

• Motorin için yoğunluk değeri: 0,845 ton/m³

İÇ PAZAR SUNUM MALİYETLERİ FİYAT HESABINA DAHİL EDİLDİ

Yeni kararın getirdiği en dikkat çekici yenilik ise rafinerici lisansı sahiplerinin belirleyeceği ürün fiyatlarının kapsamına yönelik oldu.

Düzenleme uyarınca rafinericiler, ürün fiyatlarını oluştururken artık yalnızca uluslararası piyasadaki ürün fiyatının TL cinsinden değerini değil, aynı zamanda akaryakıtın Türkiye iç pazarına sunulması sürecinde katlanılan maliyetleri de hesaba katacak.

Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih olan 20 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe giren kararın hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütecek.