Brent petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin ardından devreye alınan indirim kararı, özellikle ticari araç sahipleri ve uzun yol sürücüleri için önemli bir maliyet avantajı yarattı.

Motorinin litre fiyatına uygulanan ortalama 6,50 liralık indirim 20 Kasım 2026 itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı.

Pompaya yansıyan ortalama 6,50 TL'lik düşüşle birlikte motorinin litre satış fiyatı Türkiye'nin en büyük iki metropolü olan İstanbul ve Ankara'da psikolojik sınır olan 90 liranın altına indi.

BENZİN VE LPG GRUBUNDA SON DURUM

Akaryakıt piyasasında gözler diğer yakıt türlerine çevrilmiş durumda. Mevcut tablo itibarıyla benzin ve oto gaz (LPG) gruplarında herhangi bir zam ya da indirim uygulaması bulunmuyor.

Dağıtım firmalarının rekabet koşulları ve iller arası nakliye maliyetlerine bağlı olarak küçük farklılıklar gösteren pompa fiyatları, 20 Kasım Cuma sabahı itibarıyla mevcut seviyelerini koruyor.

Sektör temsilcileri, uluslararası piyasalardaki ham petrol seyri ve döviz kurlarındaki anlık değişimlerin önümüzdeki günlerde benzin ve LPG tarifeleri üzerinde de belirleyici olabileceğine dikkat çekiyor.

20 KASIM 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 71,30 TL

Motorin: 88,80 TL

LPG: 50,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 71,10 TL

Motorin: 88,70 TL

LPG: 50,10 TL

Ankara

Benzin: 72,30 TL

Motorin: 89,90 TL

LPG: 50,79 TL

İzmir

Benzin: 72,50 TL

Motorin: 90,20 TL

LPG: 50,70 TL