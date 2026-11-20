Kurul; tasfiye sürecindeki Tera Portföy ve Tera Yatırım bünyesinde bulunan Peker GYO payları üzerindeki oy hakkı ve işlem kısıtlarını kaldırdı.

Öte yandan mevzuata aykırı işlemleri nedeniyle Meka Global ve Fibabanka’ya idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

PEKER GYO PAYLARINDA OY HAKLARI VE İŞLEM KISITI ÇÖZÜLÜYOR

SPK, 26 Ekim'de Türkiye İş Bankası aracılığıyla tasfiyesine karar verilen Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon ile 27 Ekim'de tedrici tasfiye sürecine alınan Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin elinde bulundurduğu Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) paylarına yönelik önemli bir adım attı.

Kurul, söz konusu payların 16 Eylül 2026 itibarıyla kendiliğinden donmuş olan oy haklarının çözülmesine hükmetti.

Kararın Ticaret Bakanlığı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) bildirileceği ifade edilirken, bu payların Borsa İstanbul’da işlem göremeyen paylar statüsünden çıkarılması için de MKK nezdinde gerekli sürecin başlatılacağı belirtildi.

MEKA GLOBAL VE FİBABANKA’YA İDARİ PARA CEZASI

Denetim faaliyetleri kapsamında mevzuata aykırılık tespit edilen iki kuruma ise yaptırım uygulandı.

Halka arzdan elde edilen gelirleri izahnamedeki fon kullanım raporuna uygun harcamadığı ve raporlama yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ ile üç kişiye toplam 3,32 milyon TL idari para cezası kesildi.

Şirketin ilk genel kurulunda, cezanın sorumlu yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin oylanması gerekecek.

Ayrıca 14 Ağustos 2025 tarihli varlığa dayalı menkul kıymet ihracına ilişkin yönetim kurulu kararını özel durum açıklamasıyla kamuya duyurmayan Fibabanka AŞ’ye de 354 bin 803,96 TL idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

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