Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldığı bildirildi. Sermaye piyasalarına yönelik yürütülen soruşturmada daha önce Mustafa Yazıcı ile bağlantılı Adil Varlık Yönetim A.Ş.'ye TMSF kayyım olarak atanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Mustafa Yazıcı'nın adı, 30 Eylül 2026 tarihinde soruşturma kapsamında gündeme gelmişti. Bu tarihte Mustafa Yazıcı’nın da aralarında bulunduğu 30 kişinin mal varlığına yönelik tedbir kararı uygulanmıştı. Ancak karar, 1 Ekim'de yeniden değerlendirilerek Mustafa Yazıcı dahil 5 kişi bakımından kaldırılmıştı.

İlk aşamada ifadesi alınan Mustafa Yazıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verilmişti.