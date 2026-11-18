İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosya çerçevesinde hazırlanan talep yazısı Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletildi.

Bakanlığın söz konusu talebe onay vermesi halinde, 11 Kasım tarihinde görevinden ayrılan eski BDDK Başkanı Kavcıoğlu'nun da yürütülen soruşturma dosyasına resmen dahil edilmesi bekleniyor.

"UZAKTAN YAKINDAN İLGİMİZ YOK" DEMİŞTİ

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve BDDK bürokrasisinden bazı üst düzey isimlerin tutuklanmasına uzanan fon soruşturması sürecinde Şahap Kavcıoğlu da iddiaların odağında yer almıştı.

Hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddeden Kavcıoğlu, BDDK'nın yatırım fonu işlemleriyle uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını savunmuş; kendisinin ve ailesinin uzun yıllardır fonda ya da borsada herhangi bir parasının olmadığını açıklamıştı.

11 KASIM'DA GÖREVİNDEN AYRILMIŞTI

Haziran 2023’ten bu yana BDDK Başkanlığı görevini yürüten Kavcıoğlu, tartışmaların gölgesinde 11 Kasım 2026 tarihinde sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak görevini bıraktığını duyurmuştu.

Kavcıoğlu söz konusu mesajında, kurumun ve şahsının daha fazla yıpranmaması adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan görevden affını istediğini ifade etmişti.